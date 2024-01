GP di Spagna 2024: la campagna natalizia termina il 7 gennaio

Nel 2022 e nel 2023, il pilota Ducati Francesco "Pecco" Bagnaia si è laureato campione del mondo a Jerez. Quest'anno, la squadra della MotoGP visiterà l'Andalusia, nel sud della Spagna, dal 26 al 28 aprile.

Il pilota di GP più vincente sui 4,423 km del "Circuito de Jerez-Ángel Nieto", dove si è svolto il primo Gran Premio nel 1987, è ancora Valentino Rossi con nove vittorie (sette delle quali nella classe regina). Jorge Lorenzo ha vinto in totale cinque volte a Jerez, seguito da Dani Pedrosa, Alex Crivillé e Mick Doohan con quattro vittorie ciascuno.

Chiunque desideri vivere di persona il GP di Spagna 2024 può usufruire di sconti dal 15 al 25% su tutti i biglietti. Fino al 7 gennaio alle 23.59, ad esempio, i biglietti per le tre aree in piedi per l'intero weekend del GP (da venerdì a domenica) sono già disponibili a 40 euro (più 2 euro di spese amministrative). I prezzi dei biglietti per i tre giorni in una delle numerose tribune (tra cui due nuove tribune: S5 vicino alla curva 2 e W4 accanto alla W3) sono attualmente compresi tra 76 e 138 euro.

I bambini fino a 13 anni pagano la metà. Gli anziani a partire dai 65 anni e i giovani tra i 14 e i 25 anni hanno diritto a uno sconto. I biglietti e ulteriori informazioni sono disponibili online.

Il calendario del MotoGP 2024

10 marzo: Circuito di Losail*/Qatar

24 marzo: Portimão***/Portogallo

07 aprile: Termas de Río Hondo/Argentina

14 aprile: Circuito delle Americhe/USA

28 aprile: Jerez/Spagna

12 maggio: Le Mans/Francia

26 maggio: Catalunya/Spagna

02 giugno: Mugello/Italia

16 giugno: Circuito di Sokol**/Kazakistan

30 giugno: Assen/Paesi Bassi

07 luglio: Sachsenring/Germania

04 agosto: Silverstone/GB

18 agosto: Red Bull Ring/Austria

01 settembre: MotorLand Aragón/Spagna

08 settembre: Misano/Italia

22 settembre: Buddh International Circuit***/India

29 settembre: Mandalika/Indonesia

06 ottobre: Motegi/Giappone

20 ottobre: Phillip Island/Australia

27 ottobre: Buriram/Thailandia

03 novembre: Sepang/Malesia

17 novembre: Valencia/Spagna



* = gara notturna sotto i riflettori

** = pista non ancora omologata, contratto non finalizzato

*** = dipende dal nuovo contratto