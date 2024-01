GP de Espanha 2024: a campanha de Natal termina a 7 de janeiro

Em 2022 e 2023, o piloto de fábrica da Ducati, Francesco "Pecco" Bagnaia, foi o eventual campeão do mundo em Jerez. Este ano, a equipa de MotoGP visitará a Andaluzia, no sul de Espanha, de 26 a 28 de abril.

O piloto de MotoGP mais bem sucedido no "Circuito de Jerez-Ángel Nieto", com 4,423 km de extensão, onde se realizou o primeiro Grande Prémio em 1987, continua a ser Valentino Rossi com nove vitórias (sete das quais na categoria rainha). Jorge Lorenzo ganhou um total de cinco vezes em Jerez, seguido por Dani Pedrosa, Alex Crivillé e Mick Doohan com quatro vitórias cada.

Qualquer pessoa que deseje viver pessoalmente o GP de Espanha de 2024 pode agora beneficiar de descontos de 15 a 25 por cento em todos os bilhetes. Até 7 de janeiro às 23h59, por exemplo, os bilhetes para as três áreas de pé para todo o fim de semana do GP (sexta-feira a domingo) já estão disponíveis por 40 euros (mais 2 euros de taxa de administração). Os preços dos bilhetes para os três dias numa das numerosas bancadas (incluindo duas novas bancadas: S5 junto à curva 2 e W4 junto à W3) situam-se atualmente entre 76 e 138 euros.

As crianças até aos 13 anos pagam metade do preço. Os idosos com 65 anos ou mais e os jovens entre os 14 e os 25 anos beneficiam de um desconto. Os bilhetes e outras informações estão disponíveis online.

O calendário do MotoGP 2024

10 de março: Circuito de Losail*/Qatar

24 de março: Portimão***/Portugal

07 abril: Termas de Río Hondo/Argentina

14 abril: Circuito das Américas/EUA

28 de abril: Jerez/Espanha

12 de maio: Le Mans/França

26 maio: Catalunha/Espanha

02 de junho: Mugello/Itália

16 de junho: Circuito de Sokol**/Kazaquistão

30 junho: Assen/Países Baixos

07 julho: Sachsenring/Alemanha

04 agosto: Silverstone/GB

18 de agosto: Red Bull Ring/Áustria

01 setembro: MotorLand Aragón/Espanha

08 setembro: Misano/Itália

22 de setembro: Circuito Internacional de Buddh***/Índia

29 de setembro: Mandalika/Indonésia

06 outubro: Motegi/Japão

20 de outubro: Phillip Island/Austrália

27 outubro: Buriram/Tailândia

03 novembro: Sepang/Malásia

17 de novembro: Valência/Espanha



* = corrida nocturna com iluminação

** = pista ainda não homologada, contrato não finalizado

*** = dependente de novo contrato