Pecco Bagnaia: "El paso de 2021 a 2022 fue mayor"

El nuevo sistema de "concesiones" entrará en vigor con la temporada 2024, lo que significa que las cinco fábricas de MotoGP iniciarán el Campeonato del Mundo, que comienza en Doha (Qatar) del 8 al 10 de marzo, con diferentes concesiones o restricciones.

Sin embargo, los primeros efectos del cambio de reglamento ya serán visibles en el test shakedown del 1 al 3 de febrero en Sepang/Malasia: Yamaha y Honda no están sujetas a ninguna restricción de pruebas en el grupo D, el de menor rendimiento, entre otros, por lo que Fabio Quartararo, Alex Rins, Joan Mir, Luca Marini, Takaaki Nakagami y Johann Zarco ya pueden disputar el shakedown junto a los pilotos probadores y el debutante Pedro Acosta (GASGAS Tech3).

Ducati, por su parte, como fabricante dominador de la pasada temporada - el título de constructores 2023 fue para Borgo Panigale con 700 de los 728 puntos posibles - tendrá que aceptar restricciones. Gigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse, está especialmente preocupado por el menor número de neumáticos de prueba en comparación con la competencia. "Creo que esto podría ponernos en desventaja, no al principio de la temporada, sino a medio plazo".

A partir de ahora, Ducati sólo recibirá 170 neumáticos por temporada para el equipo de pruebas, frente a los 200 del año pasado para todos los fabricantes. Además, los rojos no podrán completar ninguna misión wildcard, lo que significa que en el futuro el piloto probador Michele Pirro sólo podrá acumular kilómetros de carrera con la moto de MotoGP como sustituto.

El campeón del mundo Francesco "Pecco" Bagnaia no ve esto como un gran problema. "Se puede hacer así, al final el reglamento es así. Yo soy piloto y doy el máximo. Los técnicos seguramente estarán menos contentos que yo, pero el hecho de que ya no podamos hacer carreras wildcard, por ejemplo, no supone una gran diferencia para mí. Los neumáticos de prueba sí que pueden marcar la diferencia".

"Michele disputó carreras wildcard la temporada pasada y muchas carreras en general porque Enea estaba lesionado. Pero nunca aportamos nada nuevo a las carreras. Los tests son más importantes y 170 juegos de neumáticos deberían bastar para filtrar lo más importante", espera Bagnaia.

En general, el italiano de 26 años señala: "Las 'concesiones' deberían ser las mismas para todos los que han conseguido ciertos resultados: Aprilia ha ganado carreras, KTM ha sido competitiva. Está bien para Yamaha y Honda. Pero también es cierto que somos ocho pilotos Ducati. Eso también marca una gran diferencia", reconoció.

En Borgo Panigale, Bagnaia es muy valorado por sus comentarios y su papel en el desarrollo de la Desmosedici. "Siempre he sido bastante sensible, a veces incluso demasiado, lo que me ha limitado en algunos aspectos", sonríe el 18 veces ganador de MotoGP. "Pero es una ventaja para las pruebas y ayuda mucho a entender en qué dirección hay que ir".

"El primer año que me incorporé al equipo de fábrica, el desarrollo de las motos estaba congelado debido al reglamento Covid. Así que no había nada que probar", comenta Pecco, recordando la pretemporada de 2021. "En 2022, fue duro porque teníamos que probar muchas cosas y no completamos el trabajo durante los test, sino solo en los dos primeros fines de semana de carrera. Fue una experiencia difícil, pero me ayudó a ser más decidido ahora cuando pruebo algo."

"La moto de 2022 causó problemas al principio, pero luego conseguimos mejorarlo todo. En la fase final del Campeonato del Mundo 2022, la moto fue fantástica. Era especialmente buena en la entrada en curva, podías mantener una velocidad alta y el paso por curva era mejor", dijo el piloto oficial de Ducati, enumerando las ventajas.

Según el ahora bicampeón del mundo de MotoGP, la GP23 de la temporada anterior sumaba puntos en comparación con una mayor tracción y una muy buena primera fase en la frenada, pero los pilotos Ducati de la máquina de fábrica 2023 tenían más problemas en la entrada en curva. En términos de distribución de pesos, la nueva GP24 es más parecida a la GP22, cuyos puntos fuertes se encontraban en la entrada en curva y en el comportamiento en viraje. "Eso ayuda desde mi punto de vista, y nos ceñiremos a ello".

En general, el paso entre la GP23 y la GP24 no es mayor que el cambio de la GP22 a la GP23 hace un año. "De 2021 a 2022 tuvimos un paso mayor", recuerda Bagnaia.

Resultado test Valencia (28 noviembre 2023):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 s

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093 s

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431