Pecco Bagnaia : "Le pas entre 2021 et 2022 était plus grand".

Le nouveau système de "concessions" entrera en vigueur à partir de la saison 2024. Les cinq usines du MotoGP débuteront ainsi le championnat du monde qui débutera du 8 au 10 mars à Doha, au Qatar, avec des concessions ou des restrictions différentes.

Les premiers effets de la modification des règles seront toutefois visibles dès les tests de shakedown du 1er au 3 février à Sepang/Malaisie : Yamaha et Honda ne sont notamment pas soumis à des restrictions d'essais dans le groupe de puissance le plus bas, D, c'est pourquoi Fabio Quartararo, Alex Rins, Joan Mir, Luca Marini, Takaaki Nakagami et Johann Zarco peuvent déjà participer au shakedown aux côtés des pilotes d'essai et du rookie Pedro Acosta (GASGAS Tech3).

En revanche, Ducati, constructeur dominant de la saison écoulée - le titre des constructeurs 2023 est allé à Borgo Panigale avec 700 points sur 728 possibles - doit faire face à des restrictions. Gigi Dall'Igna, General Manager de Ducati Corse, s'inquiète surtout du contingent de pneus d'essai inférieur à celui de la concurrence. "Je pense que - pas en début de saison, mais à moyen terme - cela peut certainement nous désavantager".

Ducati ne reçoit désormais plus que 170 pneus par saison pour son équipe d'essai, contre 200 l'année dernière pour tous les constructeurs. De plus, les Rouges ne peuvent pas effectuer d'engagements wildcard, le pilote d'essai Michele Pirro ne pourra donc à l'avenir parcourir des kilomètres de course sur une moto MotoGP qu'en tant que remplaçant.

Le champion du monde Francesco "Pecco" Bagnaia n'y voit pas de problème majeur. "On peut faire comme ça, en fin de compte, c'est le règlement. Je suis un pilote et je donne le maximum. Les techniciens seront certainement moins contents que moi, mais le fait que nous ne puissions plus faire de wildcard, par exemple, ne fait pas une grande différence pour moi. Les pneus d'essai peuvent certainement faire une différence".

"La saison dernière, Michele a fait des sorties wildcard et, en général, beaucoup de courses parce qu'Enea s'était blessé. Mais nous n'avons jamais apporté de nouveautés lors des courses. Les tests sont plus importants et 170 trains de pneus devraient suffire pour en tirer les choses les plus importantes", espère Bagnaia.

De manière générale, l'Italien de 26 ans a fait remarquer que "les 'concessions' devraient être les mêmes pour tous ceux qui ont obtenu certains résultats : Aprilia a gagné des courses, KTM a été compétitive. Pour Yamaha et Honda, c'est très bien. Mais il est vrai aussi que nous sommes huit pilotes Ducati. Cela fait aussi une grande différence", a-t-il reconnu.

À Borgo Panigale, Bagnaia est très apprécié pour son feedback et son rôle dans le développement de la Desmosedici. "J'ai toujours été assez sensible - parfois peut-être même trop sensible, de sorte que cela m'a limité d'une certaine manière", a souri l'homme aux 18 victoires en MotoGP. "Mais pour le travail de test, c'est un avantage et cela aide beaucoup à comprendre dans quelle direction aller".

"La première année où je suis arrivé dans l'équipe d'usine, le développement de la moto était gelé à cause des règles Covid. Il n'y avait donc rien à essayer", a déclaré Pecco en revenant sur la pré-saison 2021. "En 2022, cela a été dur car nous avons dû tester énormément de choses et nous n'avons pas terminé le travail lors des essais, mais seulement lors des deux premiers week-ends de course. C'était une expérience difficile, mais qui m'a aidé à être plus déterminé maintenant quand je teste une chose".

"La moto 2022 a posé des problèmes au début, mais nous avons ensuite réussi à tout améliorer. Dans la dernière phase du championnat du monde 2022, la moto était fantastique. Elle était particulièrement bonne en entrée de virage, on pouvait maintenir une vitesse élevée et le virage était meilleur", a énuméré le pilote officiel Ducati.

Selon le double champion du monde de MotoGP, la GP23 de la saison dernière a marqué des points en comparaison avec une meilleure traction et une très bonne première phase de freinage, mais les pilotes Ducati ont eu plus de mal en entrée de virage sur la moto d'usine 2023. La nouvelle GP24 ressemble davantage à la GP22 en termes de répartition des masses, dont les points forts se situaient justement en entrée de virage et dans le comportement en virage. "Cela aide de mon point de vue, nous allons nous y tenir".

En général, le pas entre la GP23 et la GP24 n'est pas plus grand que le passage de la GP22 à la GP23 il y a un an. "De 2021 à 2022, nous avons eu un pas plus important", se souvient Bagnaia.

Résultat du test de Valence (28 novembre 2023) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431