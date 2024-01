Pecco Bagnaia: "Il passo dal 2021 al 2022 è stato più grande".

Il nuovo sistema di "concessioni" entrerà in vigore per la stagione 2024, il che significa che le cinque fabbriche della MotoGP inizieranno il Campionato del Mondo, che inizierà a Doha, in Qatar, dall'8 al 10 marzo, con diverse concessioni e restrizioni.

Tuttavia, i primi effetti del cambiamento delle regole saranno già visibili durante i test shakedown che si svolgeranno dall'1 al 3 febbraio a Sepang/Malesia: Yamaha e Honda non sono soggette ad alcuna restrizione nei test nel gruppo D, il più basso in termini di prestazioni, ed è per questo che Fabio Quartararo, Alex Rins, Joan Mir, Luca Marini, Takaaki Nakagami e Johann Zarco sono già autorizzati a partecipare allo shakedown insieme ai piloti collaudatori e al debuttante Pedro Acosta (GASGAS Tech3).

La Ducati, invece, in quanto costruttore dominante della passata stagione - il titolo costruttori 2023 è andato a Borgo Panigale con 700 punti su 728 possibili - dovrà accettare delle restrizioni. Gigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, è particolarmente preoccupato per il minor numero di pneumatici di prova rispetto alla concorrenza. "Credo che questo potrebbe sicuramente metterci in una posizione di svantaggio, non all'inizio della stagione, ma nel medio termine".

D'ora in poi, la Ducati riceverà solo 170 pneumatici a stagione per il test team, rispetto ai 200 dello scorso anno per tutti i costruttori. Inoltre, alle Rosse non è consentito completare alcuna missione wildcard, il che significa che in futuro il collaudatore Michele Pirro potrà accumulare chilometri di gara sulla moto MotoGP solo come sostituto.

Il campione del mondo Francesco "Pecco" Bagnaia non vede questo come un grosso problema. "Si può fare così, alla fine i regolamenti sono questi. Io sono un pilota e do il massimo. I tecnici saranno sicuramente meno contenti di me, ma il fatto che non si possano più fare gare wildcard, per esempio, non fa una grande differenza per me. I pneumatici di prova possono certamente fare la differenza".

"Michele ha disputato le gare wildcard della scorsa stagione e molte gare in generale perché Enea era infortunato. Ma non abbiamo mai portato nulla di nuovo alle gare. I test sono più importanti e 170 set di pneumatici dovrebbero essere sufficienti per filtrare le cose più importanti", spera Bagnaia.

In generale, il 26enne italiano ha sottolineato: "Le 'concessioni' dovrebbero essere le stesse per tutti coloro che hanno ottenuto determinati risultati: Aprilia ha vinto delle gare, KTM è stata competitiva. Va bene per Yamaha e Honda. Ma è anche vero che siamo otto piloti Ducati. Anche questo fa una grande differenza", ha ammesso.

A Borgo Panigale, Bagnaia è molto apprezzato per il suo feedback e il suo ruolo nello sviluppo della Desmosedici. "Sono sempre stato abbastanza sensibile, a volte anche troppo, e questo mi ha limitato in qualche modo", ha sorriso il 18 volte vincitore della MotoGP. "Ma è un vantaggio per i test e aiuta molto a capire in che direzione bisogna andare".

"Nel primo anno in cui sono entrato a far parte del works team, lo sviluppo delle moto è stato congelato a causa dei regolamenti Covid. Quindi non c'era nulla da provare", ha detto Pecco, ripensando al precampionato del 2021. "Nel 2022 è stata dura perché abbiamo dovuto testare molte cose e non abbiamo completato il lavoro durante i test, ma solo nei primi due weekend di gara. È stata un'esperienza difficile, ma mi ha aiutato a essere più determinato ora quando devo testare qualcosa".

"La moto 2022 ha causato problemi all'inizio, ma poi siamo riusciti a migliorare tutto. Nella fase finale del Campionato del Mondo 2022, la moto è stata fantastica. Era particolarmente buona in entrata di curva, si poteva mantenere una velocità elevata e le curve erano migliori", ha detto il pilota della Ducati, elencando i vantaggi.

Secondo l'ormai due volte campione del mondo della MotoGP, la GP23 della stagione precedente ha guadagnato punti in confronto con una maggiore trazione e un'ottima prima fase di frenata, ma i piloti Ducati sulla moto ufficiale 2023 hanno avuto più problemi in entrata di curva. In termini di distribuzione dei pesi, la nuova GP24 è più simile alla GP22, i cui punti di forza sono stati riscontrati nell'ingresso in curva e nel comportamento in curva. "Dal mio punto di vista, questo aiuta e ci atterremo a questo".

In generale, il passaggio tra la GP23 e la GP24 non è maggiore di quello avvenuto un anno fa tra la GP22 e la GP23. "Dal 2021 al 2022 abbiamo fatto un passo più grande", ricorda Bagnaia.

Risultato test di Valencia (28 novembre 2023):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431