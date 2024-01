Pecco Bagnaia: "O passo de 2021 para 2022 foi maior"

O Campeão do Mundo de MotoGP, Pecco Bagnaia, fala sobre o novo regulamento "Concessões", o trabalho de teste e as diferenças entre as motos Ducati dos últimos anos e o novo protótipo de 2024.

O novo sistema de "concessões" entrará em vigor na época de 2024, o que significa que as cinco fábricas de MotoGP iniciarão o Campeonato do Mundo, que começa em Doha, no Qatar, de 8 a 10 de março, com diferentes concessões ou restrições.

No entanto, os primeiros efeitos da mudança de regras já serão visíveis no teste de shakedown de 1 a 3 de fevereiro em Sepang/Malásia: A Yamaha e a Honda não estão sujeitas a quaisquer restrições de testes no grupo de desempenho mais baixo D, entre outros, razão pela qual Fabio Quartararo, Alex Rins, Joan Mir, Luca Marini, Takaaki Nakagami e Johann Zarco já estão autorizados a disputar o shakedown ao lado dos pilotos de testes e do estreante Pedro Acosta (GASGAS Tech3).

A Ducati, por outro lado, como fabricante dominante da temporada passada - o título de construtores de 2023 foi para Borgo Panigale com 700 dos 728 pontos possíveis - terá que aceitar restrições. Gigi Dall'Igna, Diretor Geral da Ducati Corse, está particularmente preocupado com o menor número de pneus de teste em comparação com a concorrência. "Acredito que isto pode certamente colocar-nos em desvantagem - não no início da época, mas a médio prazo."

A partir de agora, a Ducati só vai receber 170 pneus por época para a equipa de testes, em comparação com os 200 para todos os construtores no ano passado. Além disso, os Reds não estão autorizados a completar quaisquer missões wildcard, o que significa que o piloto de testes Michele Pirro só vai poder acumular quilómetros de corrida na moto de MotoGP como substituto no futuro.

O campeão do mundo Francesco "Pecco" Bagnaia não vê isso como um grande problema. "É possível fazê-lo dessa forma, afinal é assim que os regulamentos são. Sou um piloto e dou o meu máximo. Os técnicos ficarão certamente menos satisfeitos do que eu, mas o facto de já não podermos fazer corridas com wildcards, por exemplo, não faz grande diferença para mim. Os pneus de teste podem certamente fazer a diferença".

"Michele disputou corridas wildcard na época passada e muitas corridas em geral porque Enea estava lesionado. Mas nunca trouxemos nada de novo para as corridas. Os testes são mais importantes e 170 jogos de pneus devem ser suficientes para filtrar as coisas mais importantes", espera Bagnaia.

Em geral, o italiano de 26 anos salientou: "As 'concessões' devem ser as mesmas para todos os que alcançaram determinados resultados: A Aprilia ganhou corridas, a KTM tem sido competitiva. Está tudo bem para a Yamaha e a Honda. Mas também é verdade que somos oito pilotos da Ducati. Isso também faz uma grande diferença", admitiu.

Em Borgo Panigale, Bagnaia é muito valorizado pelo seu feedback e pelo seu papel no desenvolvimento da Desmosedici. "Sempre fui muito sensível - por vezes talvez até demasiado sensível, o que me limitou em alguns aspectos," sorriu o 18 vezes vencedor de MotoGP. "Mas é uma vantagem para os testes e ajuda muito a perceber em que direção temos de ir.

"No primeiro ano em que entrei para a equipa de trabalho, o desenvolvimento das motos foi congelado devido aos regulamentos da Covid. Por isso, não havia nada para experimentar", disse Pecco, recordando a pré-temporada de 2021. "Em 2022, foi difícil porque tivemos de testar muitas coisas e não concluímos o trabalho durante os testes, mas apenas nos dois primeiros fins-de-semana de corrida. Foi uma experiência difícil, mas ajudou-me a ser mais determinado agora quando estou a testar alguma coisa."

"A moto de 2022 causou problemas no início, mas depois conseguimos melhorar tudo. Na fase final do Campeonato do Mundo de 2022, a moto esteve fantástica. Era particularmente boa na entrada das curvas, podia-se manter uma velocidade elevada e as curvas eram melhores", disse o piloto da Ducati, enumerando as vantagens.

De acordo com o agora bicampeão mundial de MotoGP, a GP23 da temporada anterior marcou pontos em comparação com mais tração e uma primeira fase muito boa na travagem, mas os pilotos da Ducati na máquina de fábrica de 2023 tiveram mais problemas na entrada das curvas. Em termos de distribuição de peso, a nova GP24 é mais semelhante à GP22, cujos pontos fortes foram encontrados na entrada em curva e no comportamento em curva. "Isso ajuda do meu ponto de vista, e vamos manter isso".

Em geral, o passo entre a GP23 e a GP24 não é maior do que a mudança da GP22 para a GP23 há um ano. "De 2021 a 2022 tivemos um passo maior", lembra Bagnaia.

Resultado do teste de Valência (28 de novembro de 2023):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2.º Binder, KTM, + 0,028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431