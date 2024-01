Padovani (Gresini) voit Marc Márquez à la lutte pour le championnat du monde

Après le décès du double champion du monde 125cc et fondateur de l'équipe Fausto Gresini en février 2021, sa veuve Nadia Padovani a repris le Gresini Racing Team avec l'aide de leurs fils Lorenzo et Luca ainsi que du directeur commercial Carlo Merlini et a poursuivi le rêve de son mari avec le plus grand succès : dès le début de la saison 2022, Enea Bastianini a assuré la première victoire de la nouvelle équipe cliente Ducati, la "Bestia" a fait ses adieux à l'équipe d'usine en tant que troisième du championnat du monde et quadruple vainqueur de la saison.

En 2023, Fabio Di Giannantonio a de nouveau fait jubiler la troupe italienne de Faenza au Qatar, avec en plus deux victoires au sprint d'Alex Márquez à Silverstone et Sepang.

Mais c'est avec l'engagement de Marc Márquez pour 2024 que l'équipe de Nadia Padovani a fait les gros titres : le sextuple champion de MotoGP a résilié prématurément son contrat avec le HRC et s'est engagé aux côtés de son frère pour retrouver le plaisir de la moto sur une Ducati après les blessures et les maigres résultats de ces dernières années - et pour retrouver la voie du succès.

Dans une interview accordée au quotidien sportif italien "La Gazzetta dello Sport", Padovani est revenu sur les débuts de Marc chez Ducati lors de la première journée d'essais hivernaux à Valence, en expliquant que l'Espagnol de 30 ans s'était présenté à l'équipe de manière détendue et modeste. "Dieu sait ce que l'on attend de quelqu'un qui a tant gagné, mais c'était tout le contraire. Il était même un peu excité, impatient d'enfourcher sa nouvelle moto pour la première fois. Je pense que cette nervosité est commune à tous les pilotes lorsqu'ils se lancent dans une nouvelle aventure".

Lors de son premier run de huit tours sur la Ducati GP23 (qui, selon le directeur de course de Ducati Gigi Dall'Igna, est au même niveau technique que celui avec lequel Johann Zarco a terminé la saison), Marc Márquez a tout de suite été compétitif, se rapprochant immédiatement à 0,314 sec de son frère et coéquipier Alex Márquez.

"J'étais dans le box et j'attendais que Marc enlève son casque", a raconté Padovani. "Je voulais voir sa première réaction - et quand j'ai vu ce sourire, je me suis dit : 'OK, ça colle'".

Comme on le sait, Marc Márquez a terminé le test de Valence à la quatrième place - sans exagérer, comme il l'a lui-même assuré après sa première utilisation de la Ducati. Les observateurs, les fans et les personnes concernées se posent désormais la même question : L'octuple champion du monde - dans l'équipe privée Gresini Racing et sur le modèle de l'année dernière de la Desmosedici - peut-il se battre pour son septième titre dans la catégorie reine ?

"Gagner le championnat du monde ? Je ne sais pas, mais se battre pour ça, oui, c'est ce que j'attends de quelqu'un comme lui", a déclaré Nadia Padovani. "Il est clair que Bagnaia est un pilote très fort, qui a la moto en main et qui a beaucoup évolué ces dernières années. Martin est un autre pilote de ce niveau, il pilote la Ducati de manière spectaculaire. Bezzecchi se développe aussi bien et rapidement. C'est pourquoi je dirais qu'il n'est pas évident de gagner le championnat du monde, mais nous allons essayer", a confirmé la directrice de Gresini.

De plus, le championnat du monde MotoGP 2024 débutera du 8 au 10 mars sous les projecteurs de Doha, au Qatar, où Gresini a remporté la victoire ces deux dernières années avec Bastianini et Di Giannantonio. "Toutes les bonnes choses vont par trois", a souri Padovani, avant de s'empresser d'ajouter : "Non, nous l'abordons avec beaucoup de retenue, mais on ne sait jamais..."

Résultat du test de Valence (28 novembre 2023) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431