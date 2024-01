Padovani (Gresini) vede Marc Márquez in lotta per il campionato del mondo

Nadia Padovani ha messo a segno un colpo con l'ingaggio della superstar della MotoGP Marc Márquez. Come il boss di Gresini ha vissuto i test di Valencia e quali sono le sue aspettative per l'apertura della stagione 2024.

Dopo la morte del due volte campione del mondo 125cc e fondatore del team Fausto Gresini nel febbraio 2021, la vedova Nadia Padovani rileva il Gresini Racing Team con l'aiuto dei figli Lorenzo e Luca e del direttore commerciale Carlo Merlini e continua il sogno del marito con grande successo: Enea Bastianini ottiene la prima vittoria per il neonato team clienti Ducati proprio all'inizio della stagione 2022, e la "Bestia" lascia il team factory come terzo nel Campionato del Mondo e quattro volte vincitore della stagione.

Nel 2023, Fabio Di Giannantonio ha riportato la squadra italiana di Faenza alla gloria in Qatar, seguito da due vittorie in volata di Alex Márquez a Silverstone e Sepang.

Tuttavia, la squadra guidata da Nadia Padovani ha fatto notizia con l'ingaggio di Marc Márquez per il 2024: il sei volte campione della MotoGP ha rescisso anticipatamente il suo contratto con la HRC ed è passato al fianco del fratello per riscoprire il divertimento del motociclismo in sella a una Ducati dopo gli infortuni e i magri risultati degli ultimi anni - e tornare sulla strada del successo.

In un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo italiano "La Gazzetta dello Sport", Padovani ha ripercorso il debutto di Marc in Ducati nel primo giorno di test invernali a Valencia e ha detto che il trentenne spagnolo si è presentato alla squadra in modo rilassato e modesto. "Dio solo sa cosa ci si aspetta da uno che ha vinto così tanto, ma è stato l'esatto contrario. Era persino un po' emozionato e non vedeva l'ora di salire sulla nuova moto per la prima volta. Credo che tutti i piloti abbiano in comune questo nervosismo quando iniziano una nuova avventura".

Nel suo primo giro di otto giri sulla Ducati GP23 (secondo il direttore di gara Ducati Gigi Dall'Igna sul livello tecnico con cui Johann Zarco ha concluso la stagione) Marc Márquez è stato subito competitivo, arrivando a 0,314 secondi dal fratello e compagno di squadra Alex Márquez.

"Ero ai box ad aspettare che Marc si togliesse il casco", ha detto Padovani. "Volevo vedere la sua prima reazione e quando ho visto quel sorriso mi sono detto: 'Ok, ci sta'".

Come è noto, Marc Márquez ha concluso i test di Valencia al quarto posto - senza esagerare, come lui stesso ha assicurato dopo la sua prima uscita in sella alla Ducati. Gli osservatori, i tifosi e i partecipanti si chiedono ora: Può l'otto volte campione del mondo - nel team privato Gresini Racing e sul modello Desmosedici dello scorso anno - lottare per il suo settimo titolo nella classe regina?

"Vincere il campionato del mondo? Non lo so, ma lottare per vincerlo, questo è quello che mi aspetto da uno come lui", ha detto Nadia Padovani. "È chiaro che Bagnaia è un pilota molto forte, che ha la moto in mano e che è cresciuto molto negli ultimi anni. Martin è un altro pilota dello stesso livello, che guida la Ducati in modo spettacolare. Anche Bezzecchi si sta sviluppando bene e velocemente. Ecco perché direi che vincere il Campionato del Mondo non è scontato, ma ci proveremo", ha confermato il boss di Gresini.

Inoltre, il Campionato del Mondo MotoGP 2024 prenderà il via dall'8 al 10 marzo sotto i riflettori di Doha, in Qatar, dove Gresini ha vinto in ciascuno degli ultimi due anni con Bastianini e Di Giannantonio. "Tutte le cose belle si fanno in tre", ha sorriso Padovani, ma poi ha aggiunto frettolosamente: "No, stiamo adottando un approccio molto cauto, ma non si sa mai...".

Risultato test di Valencia (28 novembre 2023):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431