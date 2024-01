Padovani (Gresini) vê Marc Márquez na luta pelo Campeonato do Mundo

Após a morte do bicampeão mundial de 125cc e fundador da equipa Fausto Gresini em fevereiro de 2021, a sua viúva Nadia Padovani assumiu a Gresini Racing Team com a ajuda dos seus filhos Lorenzo e Luca e do Diretor Comercial Carlo Merlini e continuou o sonho do seu marido com grande sucesso: Enea Bastianini garantiu a primeira vitória para a recém-formada equipa de clientes da Ducati logo no início da temporada de 2022, e a "Bestia" deixou a equipa de fábrica em terceiro lugar no Campeonato do Mundo e quatro vezes vencedora da temporada.

Em 2023, Fabio Di Giannantonio levou a equipa italiana de Faenza de volta à glória no Qatar, seguido de duas vitórias ao sprint de Alex Márquez em Silverstone e Sepang.

No entanto, a equipa liderada por Nadia Padovani fez as maiores manchetes com a contratação de Marc Márquez para 2024: o hexacampeão de MotoGP rescindiu antecipadamente o seu contrato com a HRC e passou para o lado do seu irmão, a fim de redescobrir a diversão do motociclismo numa Ducati, após o sofrimento causado pelas lesões e os escassos resultados dos últimos anos - e regressar ao caminho do sucesso.

Numa entrevista ao diário desportivo italiano "La Gazzetta dello Sport", Padovani recordou a estreia de Marc na Ducati no primeiro dia de testes de inverno em Valência e disse que o espanhol de 30 anos se apresentou à equipa de forma descontraída e modesta. "Só Deus sabe o que se espera de alguém que já ganhou tanto, mas foi exatamente o oposto. Ele até estava um pouco entusiasmado e mal podia esperar para pegar na nova mota pela primeira vez. Penso que todos os pilotos têm este nervosismo em comum quando começam uma nova aventura".

Na sua primeira corrida de oito voltas com a Ducati GP23 (de acordo com o diretor de corrida da Ducati, Gigi Dall'Igna, no nível técnico com que Johann Zarco terminou a época) Marc Márquez foi imediatamente competitivo, ficando a 0,314 segundos do seu irmão e companheiro de equipa Alex Márquez.

"Eu estava nas boxes à espera que o Marc tirasse o capacete," disse Padovani. "Queria ver a sua primeira reação e quando vi aquele sorriso, disse para mim mesmo: 'Muito bem, serve'."

Como é sabido, Marc Márquez terminou o teste de Valência em quarto lugar - sem exagerar, como ele próprio assegurou após a sua primeira saída com a Ducati. Observadores, fãs e participantes estão agora a perguntar-se: Poderá o octacampeão do mundo - na equipa privada Gresini Racing Team e no modelo Desmosedici do ano passado - lutar pelo seu sétimo título na categoria rainha?

"Ganhar o campeonato do mundo? Não sei, mas lutar por ele, é o que espero de alguém como ele", disse Nadia Padovani. "É evidente que Bagnaia é um piloto muito forte, que tem a mota nas mãos e que evoluiu muito nos últimos anos. Martin é outro piloto ao mesmo nível, conduz a Ducati de uma forma espetacular. Bezzecchi também está a evoluir bem e rapidamente. É por isso que eu diria que ganhar o Campeonato do Mundo não é um dado adquirido, mas vamos tentar", confirmou o patrão da Gresini.

Além disso, o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2024 arranca de 8 a 10 de março sob os holofotes de Doha, no Qatar, onde a Gresini foi a vencedora em cada um dos últimos dois anos com Bastianini e Di Giannantonio. "Tudo o que é bom vem de três em três", sorriu Padovani, mas depois apressou-se a acrescentar: "Não, estamos a ter uma abordagem muito cautelosa, mas nunca se sabe..."

Resultado do teste de Valência (28 de novembro de 2023):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431