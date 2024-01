Massimo Rivola: "MotoGP es como un avión con ruedas

Mientras los ases del MotoGP disfrutan del parón invernal y en un segundo plano están los preparativos para la temporada 2024 de MotoGP, que arrancará con los test de Sepang a principios de febrero, la asociación de fabricantes lleva tiempo debatiendo sobre el tiempo posterior a 2026. Y es que hay que negociar el reglamento técnico para los cinco años que van de 2017 a 2031.

Ya se filtró en otoño que una piedra angular de la nueva normativa será la reducción de la cilindrada a 850 cc. "Tenemos la obligación y el objetivo de hacer las motos más lentas por la sencilla razón de que las pistas no son lo suficientemente grandes. Hay cuestiones de seguridad y hay que respetarlas", dijo Massimo Rivola.

El director de carrera de Aprilia aportó otro aspecto: "Yo diría que claramente tenemos que hacer algo por el espectáculo, si pensamos en los dispositivos de altura correcta y en la aerodinámica, que acortan mucho la fase de frenada. Cuanto más corta es la fase de frenado, menos posibilidades hay de adelantar. Alargar esta fase beneficiará al espectáculo. Esos son los dos objetivos principales", resumió.

"Pero sigo creyendo que una moto de MotoGP debe ser como un avión con dos ruedas: algo completamente diferente comparado con la moto de carretera habitual y algo que no todo el mundo puede pilotar", dijo Rivola, que pasó de la Fórmula 1 al departamento de competición de Aprilia en enero de 2021. "Por supuesto, hay millones de discusiones entre los fabricantes, nunca nos pondremos de acuerdo. No puedo decirlo desafortunadamente, pero siempre harás una propuesta que crees que te dará una ventaja. Esa es la verdad y se aplica a todos los fabricantes. Para ser honesto, creo que soy uno de los que más se esfuerza por ver MotoGP desde fuera, a favor del espectáculo. Ya me cuesta encontrar patrocinadores. Si el espectáculo no es bueno, sólo será más difícil".

"Hacer las motos demasiado lentas tampoco es muy inteligente desde mi punto de vista. Mi primer argumento fue que no podemos ser más lentos que las superbikes", dijo Rivola.

De todas formas, el italiano tiene una visión diferente para el futuro del Mundial de serie: las máquinas del Mundial de Superbike deberían ser mucho más parecidas a las motos de serie que cualquiera puede comprar. "El único futuro que veo para Superbike es el reglamento de Superstock. Deberían mantener el mismo nombre, pero quitar los intermitentes y los retrovisores y competir. Ese es el mensaje que todos los fabricantes quieren transmitir porque así pueden vender las motos."

"También necesitamos un límite de precio para las motos de serie porque es ridículo permitir que motos de 45.000 euros compitan contra motos de 25.000 euros", añadió el CEO de Aprilia Racing. "No nos interesa el Campeonato del Mundo de Superbikes porque en este momento parece un campeonato B de MotoGP. Si hacen reglas justas, entonces estoy muy contento de participar".

La RSV4 Factory 1100 de Noale no encaja en el actual reglamento del Campeonato del Mundo de Superbike, que sólo permite 1000 cc para motores de cuatro cilindros. El fabricante italiano lleva años sin tener una superbike de estas características en su gama.

"Hemos homologado la 1100cc para resistencia porque creemos que es una categoría que merece la pena", explicó en cambio Massimo Rivola.