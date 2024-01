Massimo Rivola : le MotoGP comme un avion avec des roues

Le règlement du MotoGP à partir de 2027 devrait limiter la vitesse et les dérives techniques. Parallèlement, le directeur de course d'Aprilia, Massimo Rivola, est convaincu que les prototypes doivent se distinguer clairement des motos de série.

Alors que les as du MotoGP profitent de la pause hivernale et que les préparatifs pour la saison MotoGP 2024, qui sera lancée début février avec les essais de Sepang, sont en cours, l'association des constructeurs se préoccupe depuis longtemps de l'après 2026. En effet, le règlement technique pour les cinq années de 2017 à 2031 doit être négocié.

Dès l'automne, on a appris que l'une des pierres angulaires du nouveau règlement serait la réduction de la cylindrée à 850 cm3. "Nous avons l'obligation et l'objectif de ralentir les motos, pour la simple raison que les circuits ne sont pas assez grands. Il y a des préoccupations de sécurité et elles doivent être respectées", a fait remarquer Massimo Rivola.

Le directeur de course d'Aprilia a également évoqué un autre aspect : "Je dirais que nous devons clairement faire quelque chose pour le spectacle, si l'on pense aux dispositifs de droite et à l'aérodynamique, qui raccourcissent tellement la phase de freinage. Plus la phase de freinage est courte, plus les chances de dépassement sont faibles. Rendre cette phase plus longue sera bénéfique pour le spectacle. Ce sont les deux objectifs principaux", a-t-il résumé.

"Mais je suis toujours d'avis qu'une moto MotoGP devrait être comme un avion à deux roues - quelque chose de complètement différent par rapport à la moto habituelle pour la route et quelque chose que tout le monde ne peut pas piloter", a maintenu Rivola, qui a quitté la Formule 1 pour le département course d'Aprilia en janvier 2021. "Il y a bien sûr des millions de discussions en cours entre les constructeurs, nous ne serons jamais d'accord. Je ne peux pas dire malheureusement, mais on fera toujours une proposition dont on pense qu'elle nous donne un avantage. C'est la vérité et c'est valable pour tous les constructeurs. Honnêtement, je pense que je fais partie de ceux qui essaient encore le plus de voir le MotoGP de l'extérieur, au profit du spectacle. J'ai déjà du mal à trouver des sponsors. Si le spectacle n'est pas bon, ce sera encore plus difficile".

"Rendre les motos trop lentes n'est pas non plus très intelligent de mon point de vue. Mon premier argument était que nous ne pouvions pas être plus lents que les superbikes", a fait remarquer Rivola.

Mais l'Italien a de toute façon une autre idée pour l'avenir du championnat du monde proche de la série : les machines du championnat du monde Superbike devraient être beaucoup plus proches des motos de la production de série, que tout le monde peut acheter. "Le seul avenir que je vois pour le Superbike, ce sont les règles Superstock. Ils devraient garder le même nom cool, mais simplement enlever les clignotants et les rétroviseurs, puis faire la course. C'est le message que chaque constructeur veut faire passer, parce qu'il peut alors vendre les motos".

"Nous avons également besoin d'un plafond de prix pour les machines de série, car il est ridicule de permettre à des motos à 45 000 euros de s'affronter contre des motos à 25 000 euros", a ajouté le PDG d'Aprilia Racing. "Nous ne sommes pas intéressés par le championnat du monde Superbike parce qu'il ressemble pour le moment à un championnat B de MotoGP. S'ils font des règles équitables, je serai très heureux d'y participer".

La RSV4 Factory 1100 de Noale ne correspond pas au règlement actuel du championnat du monde Superbike, qui n'autorise que 1000 cm3 pour les moteurs à quatre cylindres. Le constructeur italien n'a plus de Superbike de ce type dans sa gamme depuis des années.

"Nous avons homologué la 1100 pour l'Endurance parce que nous pensons que c'est une catégorie qui vaut la peine", a expliqué Massimo Rivola à la place.