Massimo Rivola: la MotoGP come un aereo con le ruote

Mentre gli assi della MotoGP si godono la pausa invernale e sullo sfondo fervono i preparativi per la stagione MotoGP 2024, che prenderà il via con i test di Sepang all'inizio di febbraio, l'associazione dei costruttori discute da tempo del dopo 2026. Questo perché devono essere negoziati i regolamenti tecnici per i cinque anni dal 2017 al 2031.

Già in autunno era trapelato che una delle pietre miliari dei nuovi regolamenti sarà la riduzione della cilindrata del motore a 850 cc. "Abbiamo l'obbligo e l'obiettivo di rendere le moto più lente per il semplice motivo che le piste non sono abbastanza grandi. Ci sono problemi di sicurezza che vanno rispettati", ha detto Massimo Rivola.

Il direttore di gara dell'Aprilia ha tirato in ballo un altro aspetto: "Direi che è chiaro che dobbiamo fare qualcosa per lo spettacolo, se pensiamo ai dispositivi di altezza giusta e all'aerodinamica, che accorciano tantissimo la fase di frenata. Più breve è la fase di frenata, meno possibilità ci sono di effettuare una manovra di sorpasso. Rendendo questa fase più lunga, lo spettacolo ne trarrà beneficio. Questi sono i due obiettivi principali", ha riassunto.

"Ma continuo a credere che una moto da MotoGP debba essere come un aereo con due ruote: qualcosa di completamente diverso rispetto alla solita moto da strada e qualcosa che non tutti possono guidare", ha detto Rivola, passato dalla Formula 1 al reparto corse Aprilia nel gennaio 2021. "Naturalmente ci sono milioni di discussioni tra i costruttori, non saremo mai d'accordo. Purtroppo non posso dirlo, ma si fa sempre una proposta che si pensa possa dare un vantaggio. Questa è la verità e vale per tutti i costruttori. Ad essere sincero, credo di essere uno di quelli che ancora cerca di guardare la MotoGP dall'esterno, a favore dello spettacolo. Faccio già fatica a trovare sponsor. Se lo spettacolo non è buono, diventerà solo più difficile".

"Anche rendere le moto troppo lente non è molto intelligente dal mio punto di vista. Il mio primo argomento è stato che non possiamo essere più lenti delle superbike", ha detto Rivola.

Tuttavia, l'italiano ha una visione diversa per il futuro del Campionato del Mondo di serie: le moto del Campionato del Mondo Superbike dovrebbero essere molto più vicine alle moto di serie che chiunque può acquistare. "L'unico futuro che vedo per la Superbike è il regolamento della Superstock. Dovrebbero mantenere lo stesso bel nome, ma togliere gli indicatori di direzione e gli specchietti e gareggiare. Questo è il messaggio che tutti i costruttori vogliono trasmettere, perché così possono vendere le moto".

"Abbiamo anche bisogno di un limite di prezzo per le moto di serie, perché è ridicolo permettere a moto da 45.000 euro di competere contro moto da 25.000 euro", ha aggiunto il CEO di Aprilia Racing. "Non siamo interessati al Campionato Mondiale Superbike perché al momento sembra un campionato di serie B della MotoGP. Se faranno regole eque, allora sarò molto felice di partecipare".

La RSV4 Factory 1100 di Noale non rientra nell'attuale regolamento del Campionato Mondiale Superbike, che consente solo 1000 cc per i motori a quattro cilindri. Il costruttore italiano non ha una superbike di questo tipo nella sua gamma da anni.

"Abbiamo omologato la 1100cc per l'endurance perché crediamo che questa sia una classe che vale", ha spiegato invece Massimo Rivola.