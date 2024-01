Massimo Rivola: O MotoGP é como um avião com rodas

Enquanto os ases do MotoGP gozam a pausa de inverno e os preparativos para a época de 2024 do MotoGP estão em curso, que arrancará com os testes em Sepang no início de fevereiro, a associação dos construtores há muito que discute o período após 2026. Isto porque os regulamentos técnicos para os cinco anos de 2017 a 2031 precisam de ser negociados.

No outono, já se sabia que uma das pedras angulares dos novos regulamentos seria a redução da cilindrada dos motores para 850 cc. "Temos a obrigação e o objetivo de tornar as motos mais lentas pela simples razão de que as pistas não são suficientemente grandes. Existem preocupações de segurança e estas devem ser respeitadas", disse Massimo Rivola.

O diretor de corrida da Aprilia trouxe outro aspeto à baila: "Eu diria que temos claramente de fazer algo pelo espetáculo, se pensarmos nos dispositivos de altura certa e na aerodinâmica, que encurtam muito a fase de travagem. Quanto mais curta for a fase de travagem, menor é a possibilidade de uma manobra de ultrapassagem. Tornar esta fase mais longa será benéfico para o espetáculo. Estes são os dois principais objectivos", resumiu.

"Mas continuo a acreditar que uma moto de MotoGP deve ser como um avião com duas rodas - algo completamente diferente em comparação com a habitual moto de estrada e algo que nem todos podem pilotar", disse Rivola, que passou da Fórmula 1 para o departamento de corridas da Aprilia em janeiro de 2021. "Claro, há milhões de discussões entre os fabricantes, nunca vamos concordar. Não posso dizer infelizmente, mas você sempre fará uma proposta que acha que lhe dará uma vantagem. Esta é a verdade e aplica-se a todos os construtores. Para ser sincero, acho que sou um dos que mais tenta olhar para o MotoGP de fora, a favor do espetáculo. Já estou a ter dificuldades em encontrar patrocinadores. Se o espetáculo não for bom, só vai ficar mais difícil."

"Tornar as motos demasiado lentas também não é muito inteligente do meu ponto de vista. O meu primeiro argumento foi que não podemos ser mais lentos do que as superbikes", disse Rivola.

No entanto, o italiano tem uma visão diferente para o futuro do Campeonato do Mundo baseado na produção: as máquinas do Campeonato do Mundo de Superbike devem estar muito mais próximas das motos de produção que qualquer pessoa pode comprar. "O único futuro que vejo para as Superbike são as regras das Superstock. Deviam manter o mesmo nome fixe, mas deviam tirar os piscas e os espelhos e depois correr. É essa a mensagem que todos os fabricantes querem passar, porque assim podem vender as motas."

"Também precisamos de um limite de preço para as motos de produção porque é ridículo permitir que motos de 45.000 euros compitam com motos de 25.000 euros", acrescentou o CEO da Aprilia Racing. "Não estamos interessados no Campeonato do Mundo de Superbike porque, de momento, parece um campeonato B do MotoGP. Se eles fizerem regras justas, então estou muito feliz por estar envolvido."

A RSV4 Factory 1100 de Noale não se enquadra nos actuais regulamentos do Campeonato do Mundo de Superbike, que apenas permitem 1000 cc para motores de quatro cilindros. O fabricante italiano não tem uma superbike deste tipo na sua gama há anos.

"Homologámos a 1100cc para o enduro porque acreditamos que esta é uma classe que vale a pena", explicou Massimo Rivola.