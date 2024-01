Chefs d'équipe : qui travaille avec qui durant la saison 2024

Huit pilotes MotoGP travailleront cette année avec un nouveau chef d'équipe, et même le duo inséparable que formaient Marc Márquez et Santi Hernandez depuis des années ne se côtoieront plus.

Six pilotes MotoGP changent de couleur d'équipe pour 2024, et le champion du monde Moto2 Pedro Acosta, un nouveau venu dans la catégorie, vient s'ajouter à la liste des 22 pilotes. Fait intéressant : aucun pilote n'emmène son ancien chef d'équipe dans le nouveau box, même Marc Márquez a dû se séparer de Santi Hernandez, qui l'avait déjà encadré dans la catégorie Moto2, après 13 ans passés ensemble.

Chez Gresini Racing, l'octuple champion du monde travaille avec Frankie Carchedi, qui y a joué un rôle essentiel dans le développement de Fabio Di Giannantonio en tant que vainqueur du MotoGP l'année dernière, comme le Romain lui-même l'a toujours souligné, et qui avait déjà fêté un titre MotoGP aux côtés de Joan Mir en 2020 dans l'équipe d'usine Suzuki.

"Ce sera étrange et il faudra s'y habituer", a reconnu Marc Márquez, qui n'a emmené qu'un seul mécanicien chez Gresini, Javi Ortiz. "Mais je le savais bien sûr quand j'ai signé le contrat. J'accepte cette situation, car je sais que Frankie travaille de manière très précise. Je ne pars pas à l'aveuglette dans une nouvelle équipe. Je me suis renseigné sur qui est Frankie et sur tout ce qu'il a déjà accompli. Il a été champion du monde avec Joan Mir, il a un bon système de travail et il est très minutieux".

Santi Hernandez est resté dans l'équipe d'usine Repsol-Honda, mais a changé de côté du box : depuis le test de Valence, il travaille avec Joan Mir. L'ancien chef d'équipe du Majorquin, l'Italien Giacomo Guidotti, s'occupe en revanche dès à présent de son compatriote et nouveau venu Luca Marini.

Au sein de l'équipe GASGAS Factory Racing Tech3, le rookie Acosta a été épaulé par un homme d'expérience en la personne de Paul Trevathan, technicien en chef de Pol Espargaró chez l'autrichien en 2023 et auparavant de 2017 à 2020. Entre-temps, le Néo-Zélandais s'est occupé de Miguel Oliveira.

Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Alex Rins et Johann Zarco travaillent dans leurs nouvelles équipes respectives avec les chefs d'équipe de leurs prédécesseurs. La nouvelle équipe de clients Aprilia de Trackhouse reprend pour Miguel Oliveira et Raúl Fernández l'ancienne équipe de stands du team RNF.

2024 : les teams MotoGP et leurs chefs d'équipe

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo : Diego Gubellini

Alex Rins : Patrick Primmer



Repsol Honda Team

Joan Mir : Santi Hernandez

Luca Marini : Giacomo Guidotti



Équipe Ducati Lenovo

Enea Bastianini : Marco Rigamonti

Francesco "Pecco" Bagnaia : Cristian Gabarrini



Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder : Andres Madrid

Jack Miller : Cristhian Pupulin



Aprilia Racing

Aleix Espargaró : Antonio Jimenez

Maverick Viñales : José Manuel Cazeaux



Prima Pramac Racing

Jorge Martin : Daniele Romagnoli

Franco Morbidelli : Massimo Branchini



LCR Honda

Johann Zarco : David Garcia

Takaaki Nakagami : Klaus Nöhles



GASGAS Factory Racing Tech3

Pedro Acosta : Paul Trevathan

Augusto Fernández : Alex Merhand



Trackhouse Aprilia Racing

Miguel Oliveira : Giovanni Mattarollo

Raúl Fernández : Noe Herrera



Gresini Racing

Alex Márquez : Donatello Giovanotti

Marc Márquez : Frankie Carchedi



Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi : Matteo Flamigni

Fabio Di Giannantonio : David Muñoz