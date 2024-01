Capi equipaggio: chi lavora con chi nella stagione 2024

Sei piloti della MotoGP cambieranno il colore della loro squadra per il 2024, con il campione del mondo della Moto2 Pedro Acosta che si unirà ai 22 piloti come nuovo arrivato nella classe. È interessante notare che nessun pilota porterà con sé il suo precedente capo equipaggio nel nuovo box: anche Marc Márquez ha dovuto separarsi da Santi Hernandez, che si era già occupato di lui nella classe Moto2, dopo 13 anni insieme.

Alla Gresini Racing, l'otto volte campione del mondo lavora con Frankie Carchedi, che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di Fabio Di Giannantonio in MotoGP lo scorso anno, come ha più volte sottolineato lo stesso romano, e che in precedenza ha festeggiato la vittoria del titolo MotoGP al fianco di Joan Mir nel team Suzuki factory nel 2020.

"Sarà strano e ci vorrà un po' di tempo per abituarsi", ha ammesso Marc Márquez, che in Gresini aveva con sé un solo meccanico, Javi Ortiz. "Ma ovviamente lo sapevo quando ho firmato il contratto. Accetto questa situazione perché so che Frankie lavora in modo molto preciso. Non vado in una nuova squadra alla cieca. Mi sono informato su chi è Frankie e sui risultati che ha già ottenuto. È stato campione del mondo con Joan Mir, ha un buon sistema di lavoro e lavora con molta attenzione".

Santi Hernandez è rimasto nel team Repsol Honda, ma ha cambiato squadra: dal test di Valencia lavora con Joan Mir. Il precedente capo equipaggio del maiorchino, l'italiano Giacomo Guidotti, si occupa ora del suo connazionale e del nuovo acquisto Luca Marini.

Il debuttante Acosta ha al suo fianco un uomo di grande esperienza nel Team GASGAS Factory Racing Tech3, Paul Trevathan, che è stato il capo tecnico di Pol Espargaró presso la squadra austriaca nel 2023 e in precedenza dal 2017 al 2020. Nel frattempo, il neozelandese si è occupato di Miguel Oliveira.

Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Alex Rins e Johann Zarco lavorano tutti con i capi equipaggio dei loro predecessori nelle loro nuove squadre. Il nuovo team clienti Aprilia di Trackhouse rileva il precedente equipaggio del team RNF per Miguel Oliveira e Raúl Fernández.

2024: Le squadre della MotoGP e i loro capi equipaggio

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo: Diego Gubellini

Alex Rins: Patrick Primmer



Squadra Repsol Honda

Joan Mir: Santi Hernandez

Luca Marini: Giacomo Guidotti



Squadra Ducati Lenovo

Enea Bastianini: Marco Rigamonti

Francesco "Pecco" Bagnaia: Cristian Gabarrini



Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder: Andres Madrid

Jack Miller: Cristhian Pupulin



Aprilia Racing

Aleix Espargaró: Antonio Jimenez

Maverick Viñales: José Manuel Cazeaux



Prima Pramac Racing

Jorge Martin: Daniele Romagnoli

Franco Morbidelli: Massimo Branchini



LCR Honda

Johann Zarco: David Garcia

Takaaki Nakagami: Klaus Nöhles



GASGAS Factory Racing Tech3

Pedro Acosta: Paul Trevathan

Augusto Fernández: Alex Merhand



Trackhouse Aprilia Racing

Miguel Oliveira: Giovanni Mattarollo

Raúl Fernández: Noe Herrera



Gresini Racing

Alex Márquez: Donatello Giovanotti

Marc Márquez: Frankie Carchedi



Team Pertamina Enduro VR46 Racing

Marco Bezzecchi: Matteo Flamigni

Fabio Di Giannantonio: David Muñoz