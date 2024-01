Chefes de equipa: quem trabalha com quem na época de 2024

Seis pilotos de MotoGP vão mudar as cores das suas equipas para 2024, com o Campeão do Mundo de Moto2, Pedro Acosta, a juntar-se aos 22 pilotos como recém-chegado à classe. Curiosamente, nenhum piloto vai levar consigo o seu anterior chefe de equipa para a nova box. Até Marc Márquez teve de se separar de Santi Hernandez, que já tinha cuidado dele na classe de Moto2, após 13 anos juntos.

Na Gresini Racing, o octacampeão mundial trabalha com Frankie Carchedi, que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de Fabio Di Giannantonio num vencedor de MotoGP no ano passado, como o próprio romano enfatizou repetidamente, e anteriormente celebrou uma vitória no título de MotoGP ao lado de Joan Mir na equipa de fábrica da Suzuki em 2020.

"Vai ser estranho e vai levar algum tempo a habituarmo-nos", admitiu Marc Márquez, que só teve um mecânico com ele na Gresini, Javi Ortiz. "Mas é claro que eu sabia disso quando assinei o contrato. Aceito esta situação porque sei que o Frankie trabalha com muita precisão. Não vou para uma nova equipa às cegas. Li sobre quem é o Frankie e o que ele já alcançou. Foi campeão do mundo com Joan Mir, tem um bom sistema de trabalho e trabalha com muito cuidado".

Santi Hernandez permaneceu na equipa de trabalho da Repsol Honda, mas mudou de lado: desde o teste de Valência, tem trabalhado com Joan Mir. O anterior chefe de equipa do maiorquino, o italiano Giacomo Guidotti, está agora a tomar conta do seu compatriota e novo contratado Luca Marini.

O estreante Acosta tem um homem experiente ao seu lado na GASGAS Factory Racing Tech3 Team, Paul Trevathan, que foi o chefe técnico de Pol Espargaró na equipa austríaca em 2023 e anteriormente de 2017 a 2020. Pelo meio, o neo-zelandês cuidou de Miguel Oliveira.

Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Alex Rins e Johann Zarco trabalham com os chefes de equipa dos seus antecessores nas suas novas equipas. A nova equipa cliente Aprilia da Trackhouse assume a anterior equipa de boxes da equipa RNF para Miguel Oliveira e Raúl Fernández.

2024: As equipas de MotoGP e os seus chefes de equipa

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo: Diego Gubellini

Alex Rins: Patrick Primmer



Equipa Repsol Honda

Joan Mir: Santi Hernandez

Luca Marini: Giacomo Guidotti



Equipa Ducati Lenovo

Enea Bastianini: Marco Rigamonti

Francesco "Pecco" Bagnaia: Cristian Gabarrini



Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder: Andres Madrid

Jack Miller: Cristhian Pupulin



Aprilia Racing

Aleix Espargaró: Antonio Jimenez

Maverick Viñales: José Manuel Cazeaux



Prima Pramac Racing

Jorge Martin: Daniele Romagnoli

Franco Morbidelli: Massimo Branchini



LCR Honda

Johann Zarco: David Garcia

Takaaki Nakagami: Klaus Nöhles



GASGAS Factory Racing Tech3

Pedro Acosta: Paul Trevathan

Augusto Fernández: Alex Merhand



Trackhouse Aprilia Racing

Miguel Oliveira: Giovanni Mattarollo

Raúl Fernández: Noe Herrera



Gresini Racing

Alex Márquez: Donatello Giovanotti

Marc Márquez: Frankie Carchedi



Equipa Pertamina Enduro VR46 Racing

Marco Bezzecchi: Matteo Flamigni

Fabio Di Giannantonio: David Muñoz