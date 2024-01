Bastianini: "¿Título? Difícil incluso sin lesiones"

El ascenso de Enea Bastianini del Gresini Racing al equipo oficial de los rojos de Borgo Panigale significó que saltó directamente de la GP21 a la GP23 para la temporada 2023. El cambio fue grande; además de la moto, el jefe de equipo Marco Rigamonti y el equipo también eran nuevos para el tercer clasificado en el Campeonato del Mundo y cuatro veces ganador de la temporada 2022.

Para empeorar las cosas, Bastianini fue arrastrado a la grava en el estreno al sprint de la temporada 2023 en Portimão, el 25 de marzo, por Luca Marini, que se fue al suelo, causando al piloto oficial de Ducati una fractura en el omóplato derecho. Un primer intento de reaparición en Jerez a finales de abril fracasó, y la "Bestia" sólo regresó a la competición en el GP de Italia en Mugello el segundo fin de semana de junio.

En septiembre se lesionó el tobillo izquierdo y la mano izquierda tras la caída que sufrió en la salida de Barcelona, lo que le obligó a una nueva interrupción forzosa en septiembre. Como resultado, el italiano se perdió siete de los 20 Grandes Premios de 2023.

Al menos, Bastianini ganó una carrera en Sepang en noviembre. Sin embargo, fue su único podio de la temporada, y el 15º puesto en el Campeonato del Mundo no cumple las expectativas de un piloto de fábrica. A pesar del subcampeonato del as del Pramac, Jorge Martín, Ducati mantuvo el contrato de dos años de Enea hasta finales de 2024.

Enea, ¿cómo de difícil fue el año pasado para ti?

Mental y físicamente, fue una temporada difícil. Después de la primera lesión, me di cuenta de que era difícil o incluso imposible volver a la pista rápidamente. En ese momento, también me di cuenta de que mis posibilidades de ganar el título eran 0 ó 1. Fue muy, muy extraño.



Cuando volví, mi hombro no funcionó bien durante las tres o cuatro primeras carreras. Y cuando volví a estar bien, me volví a caer y me lesioné de nuevo. Mentalmente, fue muy, muy difícil. Siempre estoy centrada y soy positiva, pero fue difícil. Pero volví, gané y eso fue muy bonito para todos.

¿Por qué fue aún más difícil afrontar mentalmente la segunda lesión?

Fue diferente, pero al final se reduce a lo mismo. Mi error en Barcelona me fastidió. Después de una buena salida, estaba un poco nervioso porque sabía por dentro que quería estar delante después de la salida en la primera curva. Frené un poco tarde y, bueno, ocurrió el desastre. Fue diferente que en Portimão, pero al final el resultado es el mismo: te quedas en casa.

¿Cuándo se dio cuenta de que su temporada había terminado?

La lesión más importante fue la primera. Después de eso, al cabo de tres meses, pensé que sería como antes. Pero perdí fuerza en el hombro derecho y me resultaba muy difícil entrenar en el gimnasio.



Mentalmente era difícil, pero antes del GP de Catalunya volví a sentirme fuerte... y luego me volví a caer. Mi hombro volvió a resentirse como consecuencia de la caída y entonces me resultó difícil volver a trabajar con la parte superior del cuerpo en los entrenamientos.

La victoria en Sepang fue aún más importante después de estos contratiempos.

Fue importante. Ese fin de semana estaba muy concentrado en mi objetivo. El sábado me di cuenta de que era rápido. Así que me dije: 'Vale, mañana puedo ganar'. Salí a la carrera con ese objetivo y nada más. Mi objetivo no era acabar en el podio, sólo quería volver a ganar.



He visto que Alex Márquez se acercaba vuelta tras vuelta: una vez 0,7 segundos, luego 0,5, luego 0,7 otra vez. Estaba cerca. He apretado al máximo al final, incluso por encima del límite, y lo hemos conseguido.

¿Qué importancia tuvo que Ducati te diera confianza?

Eso es muy importante para mí, porque la confirmación de Ducati significa: 'Vale, te cubrimos las espaldas'. Todos en Ducati conocen mi potencial, y el año pasado ese potencial no se materializó. Al final se materializó, pero siempre estuve por detrás debido a las lesiones. Fue muy difícil. Pero Ducati siempre me ha apoyado y ahora mi relación con mi jefe de equipo y todos mis ingenieros es muy buena. Estoy contento de estar en este equipo.

¿Habrías podido luchar por el título mundial de 2023 sin estas lesiones?

Habría sido muy difícil porque la moto de 2022 era muy buena y divertida con mi estilo de pilotaje. La moto de 2023 era más difícil de llevar al límite. Era extraño porque uno de mis puntos fuertes es la entrada en curva y con la moto era difícil de entender.



Pero al final funcionó bien. Fui competitivo en Malasia y Qatar porque habíamos entendido algo. El equipo también me conoce mejor. Pero sí, habría sido difícil para mí ganar el título, incluso sin las lesiones.