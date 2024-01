Bastianini : "Le titre ? Difficile même sans blessure".

Enea Bastianini évoque dans une interview sa première saison en MotoGP en tant que pilote officiel Ducati-Lenovo, laborieuse et marquée par des blessures, et le coup de grâce de Sepang.

Suite à sa promotion de Gresini Racing dans l'équipe d'usine des Rouges de Borgo Panigale, Enea Bastianini est passé directement de la GP21 à la GP23 pour la saison 2023. Le changement a été important : outre la moto, le chef d'équipe Marco Rigamonti et l'équipe étaient nouveaux pour le troisième du championnat du monde et quadruple vainqueur de la saison 2022.

Pour couronner le tout, Bastianini a été entraîné dans le bac à gravier par la chute de Luca Marini dès la première course au sprint lors de l'ouverture de la saison 2023 à Portimão le 25 mars, le pilote officiel Ducati s'est alors fracturé l'omoplate droite. Une première tentative de retour à Jerez fin avril n'a pas abouti et ce n'est qu'au GP d'Italie au Mugello que la "Bestia" est revenue à la compétition le deuxième week-end de juin.

A cela s'ajoutent en septembre les blessures à la cheville et à la main gauches après le crash de départ qu'il a provoqué à Barcelone, une nouvelle pause forcée en septembre en est la conséquence. L'Italien a ainsi manqué sept Grands Prix sur vingt en 2023.

Bastianini a tout de même remporté une course à Sepang en novembre. Il s'agit toutefois de son seul podium de la saison, la 15e place au championnat du monde ne correspondant pas aux attentes d'un pilote d'usine. Malgré le titre de vice-champion de l'as Pramac Jorge Martin, Ducati a maintenu le contrat de deux ans d'Enea jusqu'à fin 2024.

Enea, l'année dernière a-t-elle été difficile pour toi ?

Mentalement et physiquement, la saison a été difficile. Après ma première blessure, j'ai réalisé qu'il était difficile, voire impossible, de revenir rapidement sur la piste. C'est aussi à ce moment-là que j'ai réalisé que mes chances de remporter le titre étaient de 0 ou 1 - c'était très, très étrange.



Quand je suis revenu, ça n'a pas bien fonctionné avec mon épaule pendant les trois ou quatre premières courses. Et quand j'ai été rétabli, je suis retombé et je me suis à nouveau blessé. Sur le plan mental, c'était tellement, tellement difficile. Je suis toujours concentré et positif, mais c'était dur de s'en sortir. Mais je suis revenue, j'ai gagné et c'était tellement bien pour nous tous.

Pourquoi la deuxième blessure a-t-elle été encore plus difficile à surmonter mentalement ?

C'était différent, mais au final, cela revient au même. Mon erreur à Barcelone m'a contrarié. Après un bon départ, j'étais un peu nerveux, car je savais intérieurement que je voulais être devant au premier virage après le départ. J'ai freiné un peu plus tard et, eh bien, le désastre est arrivé. Cela s'est passé différemment qu'à Portimão, mais le résultat final est le même : tu es assis à la maison.

Quand as-tu réalisé que ta saison était terminée ?

La plus grosse blessure a été la première. Ensuite - après trois mois - je pensais que tout serait comme avant. Mais j'ai perdu la force dans mon épaule droite, au gymnase c'était très difficile pour moi de m'entraîner.



Mentalement, c'était difficile, mais avant le GP de Catalunya, je me sentais à nouveau fort - et puis je suis à nouveau tombé. L'épaule a de nouveau souffert de cette chute et il a été difficile de travailler avec le haut du corps à l'entraînement.

Après ces revers, la victoire à Sepang était d'autant plus importante.

C'était important. J'étais très concentré sur mon objectif ce week-end-là. Samedi, j'ai remarqué que j'étais rapide en termes de rythme. Je me suis donc dit : 'OK, demain je peux gagner'. J'ai commencé la course avec cet objectif et rien d'autre. Mon objectif n'était pas de monter sur le podium, je voulais simplement gagner à nouveau.



J'ai vu qu'Alex Márquez était proche tour après tour - une fois à 0,7 seconde, puis à 0,5, puis à nouveau à 0,7. C'était serré. J'ai poussé fort à la fin - même au-dessus de la limite - et nous avons réussi.

Quelle a été l'importance de la confiance que Ducati t'a accordée ?

C'est très important pour moi, parce que la confirmation de Ducati signifie : 'OK, nous sommes derrière toi'. Ils connaissent mon potentiel, tous chez Ducati, et l'année dernière, ce potentiel ne s'est pas manifesté. A la fin, oui, mais à cause des blessures, j'étais toujours à la traîne. C'était tout simplement très difficile. Mais Ducati m'a toujours soutenu et maintenant ma relation avec mon chef d'équipe et tous mes ingénieurs est très bonne. Je suis heureux d'être dans cette équipe.

Aurais-tu pu te battre pour le titre mondial 2023 sans ces blessures ?

Cela aurait été très difficile, car la moto de 2022 était très bonne et amusante à piloter avec mon style. La moto de 2023 était plus difficile à pousser à la limite. C'était étrange, car l'un de mes points forts est l'entrée en virage et avec cette moto, c'était difficile à comprendre.



Mais au final, cela a bien fonctionné. En Malaisie et au Qatar, j'étais compétitif parce que nous avions compris quelque chose. L'équipe me connaît aussi mieux. Mais oui, il aurait été difficile pour moi de remporter le titre, même sans les blessures.