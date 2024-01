Bastianini: "Titolo? Difficile anche senza infortuni"

Enea Bastianini racconta in un'intervista la sua difficile prima stagione in MotoGP come pilota ufficiale Ducati Lenovo, caratterizzata da infortuni, e il colpo di fortuna a Sepang.

La promozione di Enea Bastianini dal Gresini Racing al team ufficiale delle Rosse di Borgo Panigale ha comportato il passaggio dalla GP21 alla GP23 per la stagione 2023. Oltre alla moto, anche il capo equipaggio Marco Rigamonti e la squadra erano nuovi per il pilota terzo classificato nel Campionato del Mondo e quattro volte vincitore della stagione 2022.

A peggiorare la situazione, Bastianini è stato trascinato nella ghiaia nella prima volata della stagione 2023 a Portimão il 25 marzo da Luca Marini, che è caduto, causando al pilota della Ducati la frattura della scapola destra. Un primo tentativo di rientro a Jerez a fine aprile non è andato a buon fine e la "Bestia" è tornata a correre solo in occasione del GP d'Italia al Mugello nel secondo fine settimana di giugno.

A settembre si sono aggiunti gli infortuni alla caviglia e alla mano sinistra causati dall'incidente alla partenza di Barcellona, che hanno comportato un'ulteriore pausa forzata a settembre. Di conseguenza, l'italiano ha saltato sette dei 20 Gran Premi del 2023.

Almeno Bastianini ha comunque vinto una gara a Sepang in novembre. Tuttavia, è stato il suo unico podio della stagione e il 15° posto nel Campionato del Mondo non soddisfa le aspettative di un pilota ufficiale. Nonostante il secondo posto dell'asso della Pramac Jorge Martin, la Ducati ha mantenuto il contratto biennale di Enea fino alla fine del 2024.

Enea, quanto è stato difficile l'anno passato per te?

Mentalmente e fisicamente è stata una stagione difficile. Dopo il primo infortunio, mi sono reso conto che era difficile o addirittura impossibile tornare in pista rapidamente. In quel momento, ho anche capito che le mie possibilità di vincere il titolo erano pari a 0 o 1. È stato molto, molto strano.



Quando sono tornato, la spalla non ha funzionato bene per le prime tre o quattro gare. E quando ero di nuovo a posto, sono caduto di nuovo e mi sono infortunato di nuovo. Mentalmente è stato molto, molto difficile. Sono sempre concentrato e positivo, ma è stato difficile farlo. Ma sono tornata, ho vinto e questo è stato molto bello per tutti noi.

Perché il secondo infortunio è stato ancora più difficile da affrontare mentalmente?

È stato diverso, ma alla fine si tratta della stessa cosa. Il mio errore a Barcellona mi ha dato fastidio. Dopo una buona partenza, ero un po' nervoso perché dentro di me sapevo che volevo essere davanti dopo la partenza alla prima curva. Ho frenato un po' tardi e, beh, è successo un disastro. È andata diversamente rispetto a Portimão, ma alla fine il risultato è lo stesso: sei seduto a casa.

Quando ha capito che la sua stagione era finita?

Il primo infortunio è stato quello più grave. Dopo quello, dopo tre mesi, ho pensato che sarebbe stato tutto come prima. Ma ho perso la forza della spalla destra e per me è stato molto difficile allenarmi in palestra.



Mentalmente è stato difficile, ma prima del GP di Catalunya mi sentivo di nuovo forte - e poi sono caduto di nuovo. La spalla ha sofferto di nuovo a causa dell'incidente ed è stato difficile lavorare di nuovo con la parte superiore del corpo in allenamento.

La vittoria a Sepang è stata ancora più importante dopo questi inconvenienti.

È stato importante. Quel fine settimana ero molto concentrato sul mio obiettivo. Sabato mi sono reso conto di essere veloce in termini di ritmo. Così mi sono detto: "Ok, domani posso vincere". Sono andato in gara con questo obiettivo e nient'altro. Il mio obiettivo non era finire sul podio, volevo solo vincere di nuovo.



Ho visto che Alex Márquez era vicino, giro dopo giro: una volta 0,7 secondi, poi 0,5, poi ancora 0,7. Era vicino. Alla fine ho spinto al massimo, anche oltre il limite, e ce l'abbiamo fatta.

Quanto è stato importante che la Ducati ti abbia dato fiducia?

È molto importante per me, perché la conferma della Ducati significa: "Ok, ti copriamo le spalle". Tutti in Ducati conoscono il mio potenziale, che l'anno scorso non si è concretizzato. Alla fine ci sono riuscito, ma ero sempre indietro a causa degli infortuni. È stato molto difficile. Ma la Ducati mi ha sempre sostenuto e ora il rapporto con il mio capo equipaggio e con tutti i miei ingegneri è molto buono. Sono felice di essere in questa squadra.

Sarebbe stato in grado di lottare per il titolo mondiale 2023 senza questi infortuni?

Sarebbe stato molto difficile, perché la moto del 2022 era molto buona e divertente per il mio stile di guida. La moto del 2023 era più difficile da spingere al limite. È stato strano perché uno dei miei punti di forza è l'ingresso in curva e con questa moto era difficile da capire.



Ma alla fine ha funzionato bene. Sono stato competitivo in Malesia e in Qatar perché avevamo capito qualcosa. Anche la squadra mi conosce meglio. Ma sì, sarebbe stato difficile per me vincere il titolo, anche senza gli infortuni.