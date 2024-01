Bastianini: "Título? Difícil, mesmo sem lesões"

A promoção de Enea Bastianini da Gresini Racing para a equipa de fábrica da Reds de Borgo Panigale significou que ele saltou diretamente da GP21 para a GP23 para a temporada de 2023. A mudança foi grande; para além da moto, o chefe de equipa Marco Rigamonti e a equipa também eram novos para o terceiro classificado no Campeonato do Mundo e quatro vezes vencedor da época de 2022.

Para piorar a situação, Bastianini foi arrastado para a gravilha na estreia do sprint na abertura da época de 2023 em Portimão, a 25 de março, por Luca Marini, que caiu, fazendo com que o piloto da fábrica da Ducati sofresse uma fratura na omoplata direita. Uma primeira tentativa de regresso em Jerez, no final de abril, falhou e a "Bestia" só voltou à ação no GP de Itália, em Mugello, no segundo fim de semana de junho.

Esta situação foi agravada em setembro por lesões no tornozelo esquerdo e na mão esquerda na sequência do acidente que provocou na partida em Barcelona, o que resultou numa nova paragem forçada em setembro. Como resultado, o italiano falhou sete dos 20 Grandes Prémios de 2023.

Pelo menos Bastianini ainda ganhou uma corrida em Sepang, em novembro. No entanto, foi o seu único pódio da época e o 15º lugar no Campeonato do Mundo não corresponde às expectativas de um piloto de fábrica. Apesar do vice-campeonato do ás da Pramac, Jorge Martin, a Ducati manteve o contrato de dois anos de Enea até ao final de 2024.

Enea, quão difícil foi o ano passado para ti?

Mental e fisicamente, foi uma época difícil. Depois da primeira lesão, apercebi-me de que era difícil ou mesmo impossível voltar rapidamente à pista. Nesse momento, percebi também que as minhas hipóteses de ganhar o título eram de 0 ou 1 - foi muito, muito estranho.



Quando regressei, o meu ombro não funcionou bem durante as primeiras três ou quatro corridas. E quando já estava bem, voltei a cair e lesionei-me novamente. Mentalmente, foi muito, muito difícil. Estou sempre concentrado e positivo, mas foi difícil fazer isso. Mas regressei, ganhei e isso foi muito bom para todos nós.

Porque é que foi ainda mais difícil lidar mentalmente com a segunda lesão?

Foi diferente, mas no fim das contas é a mesma coisa. O meu erro em Barcelona irritou-me. Depois de uma boa partida, estava um pouco nervoso porque sabia que queria estar na frente depois da partida na primeira curva. Travei um pouco tarde e, bem, deu-se o desastre. Correu de forma diferente do que em Portimão, mas o resultado é o mesmo no final: ficamos sentados em casa.

Quando é que se apercebeu que a sua época tinha acabado?

A primeira lesão foi a mais grave. Depois disso, passados três meses, pensei que seria como dantes. Mas perdi a força no ombro direito e era-me muito difícil treinar no ginásio.



Mentalmente foi difícil, mas antes do GP da Catalunha senti-me novamente forte - e depois caí novamente. O meu ombro voltou a sofrer com a queda e foi difícil voltar a trabalhar com a parte superior do corpo nos treinos.

A vitória em Sepang foi ainda mais importante depois destes contratempos.

Foi importante. Estava muito concentrado no meu objetivo nesse fim de semana. No sábado apercebi-me que estava rápido em termos de ritmo. Por isso, disse a mim próprio: "Muito bem, amanhã posso ganhar". Fui para a corrida com este objetivo e nada mais. O meu objetivo não era terminar no pódio, só queria ganhar outra vez.



Vi que o Alex Márquez estava perto volta após volta - uma vez 0,7 seg, depois 0,5, depois 0,7 novamente. Estava perto. No final, esforcei-me muito - mesmo acima do limite - e conseguimos.

Quão importante foi o facto de a Ducati lhe ter dado confiança?

Isso é muito importante para mim, porque a confirmação da Ducati significa: "Ok, nós apoiamos-te". Todos na Ducati conhecem o meu potencial e, no ano passado, esse potencial não se concretizou. No final, concretizou-se, mas fiquei sempre para trás por causa das lesões. Foi muito difícil. Mas a Ducati sempre me apoiou e agora a minha relação com o meu chefe de equipa e todos os meus engenheiros é muito boa. Estou feliz por estar nesta equipa.

Teria sido capaz de lutar pelo título do Campeonato do Mundo de 2023 sem estas lesões?

Teria sido muito difícil porque a mota de 2022 era muito boa e divertida para o meu estilo de pilotagem. A mota de 2023 era mais difícil de levar ao limite. Foi estranho porque um dos meus pontos fortes é a entrada em curva e com a mota foi difícil de perceber.



Mas no final funcionou bem. Fui competitivo na Malásia e no Qatar porque tínhamos percebido alguma coisa. A equipa também me conhece melhor. Mas sim, teria sido difícil para mim ganhar o título, mesmo sem as lesões.