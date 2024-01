Numéros de départ du MotoGP : Deux #37 dans le box GASGAS-Tech3

Il n'y a pas que Pedro Acosta pour qui l'accession à la catégorie reine était liée à un dilemme de numéro de course, que le champion du monde Moto2 de l'année dernière a résolu de manière créative. Comment les as du MotoGP ont obtenu leurs numéros.

Le box de l'équipe GASGAS Factory Racing Tech3 sera partagé en 2024 par deux anciens coéquipiers d'Ajo, Augusto Fernández et Pedro Acosta. Le problème de ces retrouvailles : Les deux pilotes ont choisi le numéro 37 au début de leur carrière, ce qui a contraint Acosta à utiliser le #51 dès leur année commune en Moto2 en 2022, mais il l'a rapidement échangé contre son #37 préféré après l'ascension de Fernández en MotoGP - et comme en 2021 dans la catégorie Moto3, le "requin de Mazarrón" a ainsi été sacré champion du monde.

Pour 2024, son ancien et nouveau coéquipier Augusto Fernández ne s'est pas laissé convaincre, comme on pouvait s'y attendre, de céder son cher numéro 37 au rookie. La règle de base est la suivante : celui qui a les droits les plus anciens dans la catégorie concernée peut conserver son numéro de départ.

Mais Acosta a trouvé une solution à ce dilemme : "J'ai vu une photo avec le numéro 31 sur Instagram et j'ai constaté que cela ressemblait tellement au 37 ! C'est pourquoi nous avons maintenant deux #37 dans le box", a-t-il annoncé en souriant lors du test de Valence.

Marco Bezzecchi a fait de même, mais il avait déjà dû renoncer à son numéro préféré, le 12, lors de son passage de la catégorie Moto3 à la catégorie Moto2, numéro qu'il a d'ailleurs immortalisé sous forme de tatouage sur son annulaire droit : "Bez" a choisi le #72, le design du 7 contenant délibérément un 1. Lors de sa montée en MotoGP en 2022, le protégé de VR46 n'a pas eu à subir un autre changement de numéro de course.

Il en a été autrement pour Fabio Di Giannantonio : en tant que fervent fan du triple champion du monde de Superbike Troy Bayliss, il portait le n°21, qui est toutefois déjà occupé par Franco Morbidelli en MotoGP. C'est pourquoi "Diggia" a dû chercher une alternative et a finalement opté pour le numéro 49 : "Car à ma connaissance, le 49 n'a pas encore été utilisé en MotoGP. Je vais donc essayer d'écrire mon histoire avec ce numéro et de le porter au sommet", expliquait-il à l'époque pour justifier sa décision - et nous le savons aujourd'hui : Entre-temps, le #49 a au moins une victoire à son actif.

Le long chemin de Bagnaia vers le numéro 1

Lorsque Francesco "Pecco" Bagnaia s'est engagé pour la première fois dans la catégorie reine en 2019 en tant que débutant en MotoGP aux côtés de Jack Miller chez Pramac-Ducati, il a dû soumettre une nouvelle proposition lors de l'attribution des numéros de course l'hiver précédent. Il a opté pour le numéro 63. L'Italien était habitué aux chagrins dans ce domaine. En effet, lorsqu'il a disputé pour la première fois le championnat du monde Moto3 pour l'équipe Sky VR46 Racing de l'époque, il a choisi le numéro 21, car la chaîne de télévision Sky appartient au groupe américain "21st Century Fox".

Lorsque Bagnaia est passé en Moto2 pour la saison 2017, il a dû abandonner le numéro 21, car il y était confisqué par Franco Morbidelli. Il a donc décidé de le doubler en choisissant le 42 au lieu du 21. Problème : dans la catégorie MotoGP, le #42 appartenait déjà à Alex Rins à l'époque. Bagnaia a donc ajouté 21 pour le MotoGP et a occupé le numéro 63, qui figure toujours en grand sur son casque et dans le box Ducati-Lenovo, même si le champion du monde affiche le prestigieux numéro 1 depuis 2023.

Miguel Oliveira, qui a été le premier Portugais à entrer dans la catégorie reine en 2019 également, a dû chercher un autre numéro par respect pour son collègue de marque KTM de l'époque, Pol Espargaró (#44). Il doubla le 44 à 88.

Pour 2021, Oliveira s'est retrouvé avec le #88 sur le chemin d'un autre nouveau venu en MotoGP. Jorge Martin, champion du monde Moto3 2018 sur Gresini-Honda, avait loué le numéro 88 dans les petites catégories et a dû, en tant que débutant MotoGP chez Pramac Ducati, passer au numéro 89 à cause d'Oliveira.

Les titulaires fixes ont la priorité

En revanche, Joan Mir a pu apporter son numéro 36 habituel en MotoGP en 2019. Certes, le 36 appartenait jusqu'alors au Finlandais Mika Kallio. Mais le pilote d'essai Red Bull-KTM n'était pas un pilote fixe, c'est pourquoi Mir a eu la priorité. Le Néo-Zélandais Brian Harden, alors ingénieur électronique chez Kallio, a pris la chose avec calme. "Mika roulait en fait avec le numéro 'moins 36°'. Nous aurions pu le garder", dit-il en souriant.

Mika Kallio a effectivement affiché un "-36°" sur son carénage pendant des années. Il y a quelques années, ce signe négatif faisait référence à la différence de température entre son pays natal, la Finlande, et la chaleur du premier test de Sepang en février, qui lui avait donné du fil à retordre.

Maverick Viñales voulait également changer de numéro de course après sa saison 2018 ratée. Comme Tom Lüthi a quitté la catégorie MotoGP après une saison, l'Espagnol a choisi le #12 au lieu du #25 : "Il m'a souvent porté chance par le passé", avait-il déclaré à l'époque.

En 2020, Brad Binder a ensuite dû choisir un nouveau numéro de course, le #41 étant traditionnellement confisqué par le capitaine d'Aprilia Aleix Espargaró. "J'ai opté pour le 33 parce qu'il me permettait de choisir un design rappelant mes initiales BB", a expliqué le pilote officiel Red Bull-KTM.

Comme le Sud-Africain insiste sur le #33, Enea Bastianini a dû changer d'avis pour ses débuts en MotoGP en 2021 - il a choisi le 23 au lieu du 33 habituel. En effet, l'Italien, aujourd'hui âgé de 26 ans, est monté pour la première fois sur une moto à l'âge de 3 ans et 3 mois seulement (d'où le 33) et est passé à la catégorie reine à 23 ans.