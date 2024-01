I numeri di partenza della MotoGP: Due #37 nel box GASGAS-Tech3

La promozione di Pedro Acosta nella classe regina non è stata associata solo al dilemma del numero di partenza, che il campione del mondo Moto2 dello scorso anno ha risolto in modo creativo. Come gli assi della MotoGP hanno ottenuto i loro numeri.

Due ex compagni di squadra di Ajo, Augusto Fernández e Pedro Acosta, condivideranno il box del Team GASGAS Factory Racing Tech3 nel 2024. Il problema di questa riunione: Entrambi hanno scelto il numero 37 all'inizio della loro carriera, il che significa che Acosta ha dovuto passare al #51 nel loro anno congiunto in Moto2 nel 2022, ma ha rapidamente cambiato di nuovo per il suo preferito #37 dopo la promozione di Fernández in MotoGP - e proprio come nella classe Moto3 nel 2021, lo "Squalo di Mazarrón" è stato incoronato campione del mondo.

Come previsto, il suo vecchio e nuovo compagno di squadra Augusto Fernández non si è lasciato convincere a cedere il suo amato numero 37 al rookie per il 2024. La regola di base è che chi ha i diritti più vecchi nella rispettiva categoria può mantenere il proprio numero.

Tuttavia, Acosta ha trovato una soluzione al dilemma: "Ho visto una foto con il numero 31 su Instagram e ho capito: 'È così simile al 37! Ecco perché ora abbiamo due #37 ai box", ha annunciato con un sorriso durante i test di Valencia.

Una volta Marco Bezzecchi ha fatto qualcosa di simile, anche se ha dovuto rinunciare al suo numero preferito, il 12, quando è passato dalla Moto3 alla Moto2, che ha immortalato anche come tatuaggio sull'anulare destro: "Bez" ha scelto il #72, dove il disegno del 7 contiene deliberatamente un 1. Il pupillo di VR46 si è risparmiato un altro cambio di numero quando è entrato in MotoGP nel 2022.

Diversa è stata la storia di Fabio Di Giannantonio: da fan sfegatato del tre volte campione del mondo Superbike Troy Bayliss, ha scelto il numero 21, già occupato da Franco Morbidelli in MotoGP. Di conseguenza, "Diggia" ha dovuto cercare un'alternativa e alla fine ha deciso per il numero 49: "Per quanto ne so, il 49 non è ancora stato utilizzato in MotoGP. Quindi cercherò di scrivere la mia storia con questo numero e di portarlo in alto", ha spiegato la sua decisione all'epoca - e oggi lo sappiamo: Il numero 49 ha ora almeno una vittoria a suo nome.

La lunga strada di Bagnaia verso il numero 1

Quando Francesco "Pecco" Bagnaia è entrato a far parte della Pramac-Ducati nella classe regina nel 2019 come debuttante in MotoGP al fianco di Jack Miller, ha dovuto presentare una nuova proposta per l'assegnazione del numero l'inverno precedente. Decise di scegliere il numero 63, e l'italiano era abituato a soffrire di cuore in questo senso. Quando partecipò per la prima volta al Campionato del Mondo Moto3 per l'allora Sky VR46 Racing Team, scelse il numero 21, poiché l'emittente televisiva Sky appartiene al gruppo statunitense "21st Century Fox".

Quando Bagnaia è stato promosso alla classe Moto2 per la stagione 2017, ha dovuto rinunciare nuovamente al numero 21 perché confiscato da Franco Morbidelli. Decise quindi di raddoppiare, scegliendo il 42 al posto del 21. Il problema: nella classe MotoGP, il numero 42 apparteneva già ad Alex Rins. Così Bagnaia aggiunse un altro 21 per la MotoGP e occupò il numero 63, che è ancora impresso sul suo casco e nel box Ducati Lenovo, anche se il campione del mondo sfoggia il prestigioso numero 1 dal 2023.

Miguel Oliveira, che è stato anche il primo pilota portoghese a entrare nella classe regina nel 2019, ha dovuto cercare un numero diverso per rispetto all'allora collega di marca KTM Pol Espargaró (#44). Ha raddoppiato il 44 in 88.

Per il 2021, Oliveira ha ostacolato un altro rookie della MotoGP con il #88. Jorge Martin, campione del mondo 2018 della Moto3 su Gresini-Honda, aveva affittato il numero 88 nelle classi minori e ha dovuto passare al #89 come debuttante in MotoGP alla Pramac Ducati a causa di Oliveira.

I partenti fissi hanno la priorità

Joan Mir, invece, è stato autorizzato a portare il suo tradizionale numero 36 in MotoGP nel 2019. Fino ad allora, il 36 apparteneva al finlandese Mika Kallio. Tuttavia, il collaudatore della Red Bull KTM non era un titolare fisso, per cui Mir ha avuto la priorità. Il neozelandese Brian Harden, all'epoca ingegnere elettronico di Kallio, ha preso la cosa con filosofia. "Mika ha corso con il numero 'meno 36°'. Avremmo potuto tenerlo", ha detto sorridendo.

Per anni Mika Kallio ha esposto un "-36°" sulla sua carenatura. Qualche anno fa, ha usato questo segno meno per riferirsi alla differenza di temperatura tra la sua patria finlandese e il caldo del primo test di Sepang a febbraio, che gli ha causato molti problemi.

Anche Maverick Viñales voleva un numero di gara diverso dopo la fallimentare stagione 2018. Poiché Tom Lüthi ha lasciato la classe MotoGP dopo una stagione, lo spagnolo ha preso il #12 invece del #25. "Mi ha spesso portato fortuna in passato", ha detto all'epoca.

Nel 2020, Brad Binder ha poi dovuto scegliere un nuovo numero di partenza perché il #41 è tradizionalmente sequestrato dal capitano dell'Aprilia Aleix Espargaró. "Ho optato per il 33 perché potevo scegliere un disegno che ricordasse le mie iniziali BB", ha spiegato il pilota ufficiale Red Bull KTM.

Dato che il sudafricano insiste sul numero 33, Enea Bastianini ha dovuto cambiare i suoi piani per il suo debutto in MotoGP nel 2021: ha scelto il 23 invece del solito 33, dato che l'ormai 26enne italiano aveva solo 3 anni e 3 mesi quando si è seduto per la prima volta su una moto (da qui il 33) ed è passato alla classe regina all'età di 23 anni.