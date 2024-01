Números de partida do MotoGP: Dois #37 na box da GASGAS-Tech3

A promoção de Pedro Acosta à categoria rainha não esteve apenas associada a um dilema de número de partida, que o Campeão do Mundo de Moto2 do ano passado resolveu de forma criativa. Como é que os ases do MotoGP conseguiram os seus números.

Dois antigos companheiros de equipa da Ajo, Augusto Fernández e Pedro Acosta, vão partilhar as boxes da GASGAS Factory Racing Tech3 Team em 2024. O problema deste reencontro: Ambos escolheram o número 37 no início das suas carreiras, o que significou que Acosta teve de mudar para o #51 no seu ano conjunto de Moto2 em 2022, mas rapidamente o trocou pelo seu #37 preferido após a promoção de Fernández ao MotoGP - e tal como na classe Moto3 em 2021, o "Tubarão de Mazarrón" foi coroado campeão mundial.

Como esperado, seu antigo e novo companheiro de equipe Augusto Fernández não pôde ser persuadido a entregar seu amado número 37 ao novato para 2024. A regra básica é que quem tiver os direitos mais antigos na respectiva categoria pode manter o seu número.

No entanto, Acosta encontrou uma solução para o dilema: "Vi uma foto com o número 31 no Instagram e percebi: 'É tão parecido com o 37! É por isso que agora temos dois #37 nas boxes", anunciou com um sorriso no teste de Valência.

Marco Bezzecchi já fez algo semelhante, embora tenha tido de prescindir do seu número favorito 12 quando mudou da Moto3 para a Moto2, que também imortalizou como uma tatuagem no dedo anelar direito: "Bez" escolheu o #72, em que o desenho do 7 contém deliberadamente um 1. O protegido de VR46 foi poupado a outra mudança de número quando entrou no MotoGP em 2022.

A história foi diferente para Fabio Di Giannantonio: como fã fervoroso do tricampeão mundial de Superbike Troy Bayliss, ele viajou com o número 21, que já é ocupado por Franco Morbidelli na MotoGP. Por isso, "Diggia" teve de procurar uma alternativa e acabou por se decidir pelo número 49: "Tanto quanto sei, o 49 ainda não foi utilizado no MotoGP. Por isso, vou tentar escrever a minha própria história com ele e trazer o número para o topo", explicou na altura a sua decisão - e hoje já sabemos: O #49 tem agora pelo menos uma vitória no seu nome.

O longo caminho de Bagnaia até ao número 1

Quando Francesco "Pecco" Bagnaia se juntou à Pramac-Ducati na categoria rainha em 2019 como estreante no MotoGP ao lado de Jack Miller, ele teve que apresentar uma nova proposta para a atribuição do número no inverno anterior. Decidiu-se pelo número 63, e o italiano estava habituado a ter dores de cabeça a este respeito. Porque quando competiu pela primeira vez no Campeonato do Mundo de Moto3 pela então Sky VR46 Racing Team, escolheu o número 21, uma vez que a emissora de televisão Sky pertence ao grupo norte-americano "21st Century Fox".

Quando Bagnaia foi promovido à classe Moto2 para a época de 2017, teve de abdicar novamente do número 21 porque este foi confiscado por Franco Morbidelli. Decidiu dobrar o número e escolheu 42 em vez de 21. O problema: na classe MotoGP, o número 42 já pertencia a Alex Rins na altura. Por isso, Bagnaia acrescentou mais um 21 para o MotoGP e ocupou o número 63, que ainda está gravado no seu capacete e na caixa da Ducati Lenovo, apesar de o campeão do mundo ostentar o prestigiado número 1 desde 2023.

Miguel Oliveira, que foi também o primeiro piloto português a entrar na categoria rainha em 2019, teve de procurar um número diferente por respeito ao seu então colega de marca KTM Pol Espargaró (#44). Dobrou o 44 para 88.

Para 2021, Oliveira ficou no caminho de outro estreante no MotoGP com o #88. Jorge Martin, Campeão do Mundo de Moto3 de 2018 na Gresini-Honda, tinha alugado o número 88 nas classes mais pequenas e teve de arredondar para o #89 como estreante de MotoGP na Pramac Ducati por causa de Oliveira.

Os titulares fixos têm prioridade

Joan Mir, por outro lado, foi autorizado a levar o seu tradicional número 36 para o MotoGP em 2019. Até então, o 36 pertencia ao finlandês Mika Kallio. No entanto, o piloto de testes da Red Bull KTM não era um titular permanente, razão pela qual Mir teve prioridade. O neozelandês Brian Harden, engenheiro eletrónico de Kallio na altura, aceitou a situação com naturalidade. "O Mika andou mesmo com o número 'menos 36°'. Podíamos ter ficado com ele", sorriu.

Mika Kallio exibiu de facto um "-36°" na sua carenagem durante anos. Há alguns anos, utilizou este sinal de menos para se referir à diferença de temperatura entre a sua terra natal, a Finlândia, e o calor do primeiro teste de Sepang, em fevereiro, o que lhe causou muitos problemas.

Maverick Viñales também queria um número de corrida diferente após o fracasso da época de 2018. Como Tom Lüthi deixou a classe MotoGP após uma temporada, o espanhol pegou o #12 em vez do #25. "Muitas vezes me trouxe sorte no passado", disse ele na época.

Em 2020, Brad Binder teve então de escolher um novo número de partida porque o #41 é tradicionalmente confiscado pelo capitão da Aprilia, Aleix Espargaró. "Optei pelo 33 porque podia escolher um desenho que fazia lembrar as minhas iniciais BB", explicou o piloto de fábrica da Red Bull KTM.

Como o sul-africano insiste no #33, Enea Bastianini teve de alterar os seus planos para a sua estreia no MotoGP em 2021 - escolheu o 23 em vez do habitual 33, uma vez que o italiano, agora com 26 anos, tinha apenas 3 anos e 3 meses quando se sentou pela primeira vez numa mota (daí o 33) e mudou para a categoria rainha aos 23 anos.