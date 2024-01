Format sprint : la Formule 1 fait-elle mieux ?

La première saison de MotoGP avec le nouveau format de sprint est derrière nous. Franco Morbidelli fait partie de ces pilotes qui préféreraient ne pas disputer la course de courte distance tous les week-ends de course.

En 2023, nous avons assisté à la première saison de MotoGP avec le format sprint, ce qui représente 39 courses sur 20 week-ends de GP (le sprint de Phillip Island a été victime du vent et des intempéries). En 2024, le championnat du monde de moto connaîtra son calendrier le plus long avec 22 Grands Prix, ce qui signifie 44 départs pour les pilotes MotoGP.

Dès le début, les avis ont divergé à ce sujet. Tandis que certains attendaient la charge de travail supplémentaire et se plaignaient de la longue liste de blessures(68 pour cent des pilotes titulaires ont souffert de problèmes physiques au cours de la saison 2023), d'autres voyaient les choses avec un détachement marqué, comme l'as Red Bull-KTM Jack Miller : "Je suis payé pour courir 44 fois par an sur cette moto".

Le nouveau venu chez Honda, Luca Marini, a quant à lui déclaré : "Je pense que la course de sprint est bonne pour le spectacle et les spectateurs. Cela attire aussi plus de monde le samedi et le samedi est un jour important pour nous - même si nous ne faisions que les qualifications. Avec ce calendrier, nous offrons certainement plus de spectacle, nous devons simplement trouver une meilleure solution en termes de sécurité, avec les blessures et tout ce qui s'est passé au cours de cette première saison. Nous devons essayer d'améliorer les choses. Mais je ne suis pas contre le sprint, car je pense qu'il apporte quelque chose de nouveau et de frais à notre sport. Un meilleur spectacle fera grandir la base de fans, nous devons continuer à pousser dans cette direction. Les courses de sprint seules ne suffisent pas à enflammer la passion des gens pour ce sport".

"C'était dur. Cela a définitivement changé les week-ends de course. Ils sont devenus très, très intenses", a déclaré Franco Morbidelli en faisant le bilan de sa première saison avec le nouveau format. "C'était tout un voyage et c'était bien - quand on en a fini, on peut dire que c'était bien".

Comme son coéquipier actuel chez Yamaha, Fabio Quartararo, "Morbido" souhaiterait toutefois que le sprint Tissot ne soit pas programmé à chacun des 22 week-ends de course prévus - à l'instar de la Formule 1 : dans la catégorie reine sur quatre roues, six sprints seront encore disputés en 2024.

"C'est dur de faire une course de sprint chaque week-end. Ils ne le font même pas en Formule 1 - et bien sûr, la Formule 1 est exigeante, mais ils sont dans une voiture. Nous déplaçons une moto et nous nous battons constamment l'un contre l'autre, nous nous faisons parfois tomber l'un l'autre... C'est exigeant, c'est plus dangereux, cela augmente le risque pour le pilote", a argumenté Morbidelli. "De mon point de vue, il serait préférable de réduire le nombre de courses de sprint. Mettez-le là où c'est amusant, là où c'est intelligent".

En réalité, le promoteur du championnat du monde Dorna ne prévoit pas pour le moment d'autres adaptations du format, les responsables considèrent notamment le total officiel de 2 857 925 visiteurs sur les 20 week-ends de course de la saison 2023 comme un indicateur du succès du nouveau format. C'est pourquoi, en 2024, le calendrier GP le plus long de l'histoire prévoit un total de 44 départs pour la "première classe" sur 22 week-ends de course.

Le calendrier MotoGP 2024

10 mars : Losail* Circuit/Katar

24 mars : Portimão***/Portugal

07 avril : Termas de Río Hondo/Argentine

14 avril : Circuit of The Americas/USA

28 avril : Jerez/Espagne

12 mai : Le Mans/France

26 mai : Catalunya/Espagne

02 juin : Mugello/Italie

16 juin : Sokol Circuit**/Kazakhstan

30 juin : Assen/Pays-Bas

07 juillet : Sachsenring/Allemagne

04 août : Silverstone/GB

18 août : Red Bull Ring/Autriche

01 septembre : MotorLand Aragón/Espagne

08 septembre : Misano/Italie

22 septembre : Buddh International Circuit***/Inde

29 septembre : Mandalika/Indonésie

06 octobre : Motegi/Japon

20 octobre : Phillip Island/Australie

27 octobre : Buriram/Thaïlande

03 novembre : Sepang/Malaisie

17 novembre : Valence/Espagne



* = course de nuit sous les projecteurs

** = piste non encore homologuée, contrat non fixé

*** = dépend du nouveau contrat