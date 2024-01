Formato Sprint: la Formula 1 lo fa meglio?

Nel 2023, abbiamo vissuto la prima stagione della MotoGP con il formato sprint, il che significa che un totale di 39 gare (lo sprint a Phillip Island è stato vittima del vento e del tempo) erano in programma per la classe regina in 20 weekend di GP. Nel 2024, il Motomondiale potrà contare sul calendario più lungo di sempre, con 22 Gran Premi, il che significa 44 partenze per i piloti della MotoGP.

Le opinioni sono state divise fin dall'inizio. Mentre alcuni erano diffidenti nei confronti del carico di lavoro aggiuntivo e si lamentavano della lunga lista di infortuni(il 68% dei piloti regolari ha sofferto di problemi fisici durante la stagione 2023), altri avevano una visione più rilassata, come l'asso della Red Bull KTM Jack Miller: "Mi pagano per correre su questa moto 44 volte all'anno".

Il nuovo arrivato in Honda Luca Marini ha dichiarato: "Penso che la gara sprint sia positiva per lo spettacolo e per gli spettatori. Inoltre attira più persone il sabato e il sabato è un giorno importante per noi, anche se abbiamo fatto solo le qualifiche. Sicuramente con questo programma avremo più spettacolo, ma dobbiamo solo trovare una soluzione migliore in termini di sicurezza, con gli infortuni e tutto quello che è successo in questa prima stagione. Dobbiamo cercare di migliorare questo aspetto. Ma non sono contrario allo sprint perché penso che porti qualcosa di nuovo e di fresco al nostro sport. Uno spettacolo migliore farà crescere la base dei fan, dobbiamo continuare a spingere in questa direzione. Le gare sprint da sole non bastano ad accendere la passione per questo sport".

"È stata dura. I weekend di gara sono decisamente cambiati. Sono diventati molto, molto intensi", ha riassunto Franco Morbidelli dopo la prima stagione con il nuovo format. "È stato un bel viaggio ed è stato bello - una volta che l'hai fatto, puoi dire che è stato bello".

Come il suo ex compagno di squadra alla Yamaha Fabio Quartararo, tuttavia, "Morbido" vorrebbe che la Tissot Sprint non si svolgesse in ognuno dei 22 weekend di gara previsti - in modo simile alla Formula 1: nel 2024 si terranno sei sprint anche nella classe regina su quattro ruote.

"È difficile avere una gara sprint ogni fine settimana. Non lo si fa nemmeno in Formula 1 - e naturalmente la Formula 1 è impegnativa, ma tu sei su un'auto. Noi ci muoviamo in moto e ci scontriamo continuamente, a volte ci schiantiamo... È impegnativo, è più pericoloso, aumenta il rischio per il pilota", ha sostenuto Morbidelli. "Dal mio punto di vista, sarebbe meglio ridurre il numero di gare sprint. Mettetele dove sono divertenti, dove sono intelligenti".

Tuttavia, la Dorna, promotrice del Campionato del Mondo, non prevede al momento ulteriori modifiche al format, anche perché il totale ufficiale di 2.857.925 spettatori nei 20 weekend di gara della stagione 2023 è considerato dai responsabili un indicatore del successo del nuovo format. Per questo motivo, nel 2024 è previsto un totale di 44 partenze della classe regina per 22 weekend di gara, nel calendario GP più lungo della storia.

Il calendario del MotoGP 2024

10 marzo: Circuito di Losail*/Qatar

24 marzo: Portimão***/Portogallo

07 aprile: Termas de Río Hondo/Argentina

14 aprile: Circuito delle Americhe/USA

28 aprile: Jerez/Spagna

12 maggio: Le Mans/Francia

26 maggio: Catalunya/Spagna

02 giugno: Mugello/Italia

16 giugno: Circuito di Sokol**/Kazakistan

30 giugno: Assen/Paesi Bassi

07 luglio: Sachsenring/Germania

04 agosto: Silverstone/GB

18 agosto: Red Bull Ring/Austria

01 settembre: MotorLand Aragón/Spagna

08 settembre: Misano/Italia

22 settembre: Buddh International Circuit***/India

29 settembre: Mandalika/Indonesia

06 ottobre: Motegi/Giappone

20 ottobre: Phillip Island/Australia

27 ottobre: Buriram/Thailandia

03 novembre: Sepang/Malesia

17 novembre: Valencia/Spagna



* = gara notturna sotto i riflettori

** = pista non ancora omologata, contratto non finalizzato

*** = dipende dal nuovo contratto