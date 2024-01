Formato Sprint: Será que a Fórmula 1 o faz melhor?

Em 2023, vivemos a primeira temporada de MotoGP com o formato sprint, o que significa que um total de 39 corridas (o sprint em Phillip Island foi vítima do vento e do tempo) estavam no programa da categoria rainha ao longo de 20 fins-de-semana de GP. Em 2024, o Campeonato do Mundo de Motociclismo pode contar com o calendário mais longo de sempre, com 22 Grandes Prémios, o que significa 44 partidas para os pilotos de MotoGP.

As opiniões dividiram-se desde o início. Enquanto alguns desconfiavam da carga de trabalho adicional e se queixavam da longa lista de lesões(68% dos pilotos regulares sofreram de problemas físicos durante a temporada de 2023), outros tinham uma visão mais relaxada - como o ás da Red Bull KTM Jack Miller: "Sou pago para correr nesta moto 44 vezes por ano".

Luca Marini, recém-chegado à Honda, disse: "Penso que a corrida de sprint é boa para o espetáculo e para os espectadores. Também atrai mais pessoas no sábado e o sábado é um dia importante para nós - mesmo que só tenhamos feito a qualificação. De certeza que com este calendário temos mais espetáculo, só precisamos de encontrar uma solução melhor em termos de segurança, com as lesões e tudo o que aconteceu nesta primeira época. Temos de tentar melhorar isso. Mas não sou contra o sprint porque acho que traz algo de novo e fresco ao nosso desporto. Um melhor espetáculo fará crescer a base de fãs, temos de continuar a insistir nessa direção. As corridas de sprint, por si só, não são suficientes para despertar a paixão das pessoas por este desporto".

"Foi difícil. Os fins-de-semana de corrida mudaram definitivamente em resultado disso. Tornaram-se muito, muito intensos", resumiu Franco Morbidelli após a primeira época com o novo formato. "Foi uma viagem e tanto e foi bom - depois de o fazermos, podemos dizer que foi bom."

No entanto, talcomo o seu antigo companheiro de equipa na Yamaha, Fabio Quartararo, "Morbido" gostaria que o Tissot Sprint não se realizasse em cada um dos 22 fins-de-semana de corrida previstos - à semelhança da Fórmula 1: em 2024, também se realizarão seis sprints na categoria rainha das quatro rodas.

"É difícil ter uma corrida de sprint todos os fins-de-semana. Nem sequer se faz isso na Fórmula 1 - e claro que a Fórmula 1 é exigente, mas estamos num carro. Nós andamos de mota e lutamos uns com os outros a toda a hora, batemos uns nos outros às vezes... É exigente, é mais perigoso, aumenta o risco para o piloto", argumentou Morbidelli. "Do meu ponto de vista, seria melhor reduzir o número de corridas de sprint. Ponham-nas onde é divertido, onde é inteligente."

No entanto, a Dorna, promotora do Campeonato do Mundo, não está a planear mais ajustes ao formato neste momento, até porque o total oficial de 2.857.925 espectadores nos 20 fins-de-semana de corridas da temporada de 2023 é visto pelos responsáveis como um indicador do sucesso do novo formato. Por esta razão, está planeado um total de 44 partidas da categoria rainha para 22 fins-de-semana de corridas em 2024, no mais longo calendário de GP da história.

O calendário de 2024 do MotoGP

10 de março: Circuito de Losail*/Qatar

24 março: Portimão***/Portugal

07 abril: Termas de Río Hondo/Argentina

14 abril: Circuito das Américas/EUA

28 de abril: Jerez/Espanha

12 de maio: Le Mans/França

26 maio: Catalunha/Espanha

02 de junho: Mugello/Itália

16 de junho: Circuito de Sokol**/Kazaquistão

30 junho: Assen/Países Baixos

07 julho: Sachsenring/Alemanha

04 agosto: Silverstone/GB

18 de agosto: Red Bull Ring/Áustria

01 setembro: MotorLand Aragón/Espanha

08 setembro: Misano/Itália

22 de setembro: Circuito Internacional de Buddh***/Índia

29 de setembro: Mandalika/Indonésia

06 outubro: Motegi/Japão

20 de outubro: Phillip Island/Austrália

27 outubro: Buriram/Tailândia

03 novembro: Sepang/Malásia

17 de novembro: Valência/Espanha



* = corrida nocturna com iluminação

** = pista ainda não homologada, contrato não finalizado

*** = dependente de novo contrato