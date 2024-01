Diggia: cuero Dainese, pero no se traslada a Tavullia

El recién llegado a VR46 Fabio Di Giannantonio está adaptando su equipo para la temporada 2024 de MotoGP a su nuevo empleador, pero el romano no cambiará su lugar de residencia.

Cuando Fabio Di Giannantonio ganó su primera carrera de MotoGP bajo los focos de Doha en el penúltimo Gran Premio de la temporada 2023, el italiano de 25 años seguía sin moto para 2024 porque tenía que dejar paso nada menos que a Marc Márquez en el Gresini Racing. Gracias a sus convincentes resultados en la fase final de su segunda temporada en la categoría reina, "Diggia" pudo asegurarse una Ducati para el Pertamina Enduro VR46 Racing Team, donde Luca Marini tuvo que ser sustituido con poca antelación.

Debido a que el hermanastro de Valentino Rossi se trasladó al equipo oficial Repsol Honda como sucesor de Márquez, el VR46 Racing Team, propiedad de la familia, fichó por primera vez a un piloto titular que no procedía de la VR46 Riders Academy -aparte de Lorenzo Dalla Porta, que sólo subió al entonces Sky VR46 Racing Team en el Campeonato del Mundo de Moto3 durante la temporada 2016 tras la separación de Romano Fenati-.

"Es algo bonito", dijo Diggia sobre su punto de venta único en el VR46 Racing Team. "Hablamos de esto con Uccio [Salucci] y Pablo [Nieto]. Es una nueva aventura para ambas partes y se trata de unir fuerzas. También estoy orgulloso de ser el primero en este sentido, pero sobre todo de trabajar para un equipo tan fuerte. Estoy convencido de que puedo aprender mucho, de los chicos de la Academia, de los chicos del equipo y de Valentino. Es un grupo con el que puedes llenar un cuaderno entero hablando. Es una oportunidad muy bonita para mí".

¿Di Giannantonio ha deseado alguna vez en el pasado formar parte de la famosa VR46 Riders Academy de Tavullia? "Seguro que me hubiera gustado estar en la Academia porque trabajan increíblemente bien con los pilotos. Para un piloto joven, es una suerte increíble porque te dan casi un proyecto hecho para que tu preparación te lleve más lejos, quizás hasta MotoGP. Yo, en cambio, he tenido que construirme un poco y descubrir por mí mismo lo que funciona bien y lo que no. Con una estructura así detrás, sin duda habría podido tomar uno o dos atajos y quizás aprender más".

Sin embargo, incluso como piloto de VR46, no regresará permanentemente al "Valle del Motor" de Romaña, donde el romano se había instalado anteriormente para entrenar, al menos por el momento. "De momento no está previsto, porque acabo de comprar una nueva casa en Roma. Así que tengo mucho que hacer allí", sonríe Diggia. "Pero nunca hay que decir nunca en la vida...".

Al menos en lo que respecta al equipo, Di Giannantonio se está adaptando a su nuevo empleador para la temporada 2024: El viernes anunció su cambio a Dainese, el fabricante que ha acompañado a Rossi durante toda su carrera y equipa a la mayoría de los pilotos de la Academia. Anteriormente, Alpinestars suministraba el mono y las botas al vencedor de Qatar.