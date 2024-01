Diggia : du cuir Dainese, mais pas de déménagement à Tavullia

Lorsque Fabio Di Giannantonio a remporté sa première course de MotoGP sous les projecteurs de Doha lors de l'avant-dernier Grand Prix de la saison 2023, l'Italien de 25 ans n'avait pas encore de moto pour 2024, car il avait dû céder sa place à Marc Márquez, rien de moins, chez Gresini Racing. Grâce à ses résultats convaincants dans la phase finale de sa deuxième saison dans la catégorie reine , "Diggia" s'est tout de même assuré une Ducati au sein du Pertamina Enduro VR46 Racing Team, où Luca Marini a dû être remplacé au dernier moment.

Comme le demi-frère de Valentino Rossi a rejoint l'équipe d'usine Repsol-Honda en tant que successeur de Márquez, l'équipe familiale VR46 Racing Team a engagé pour la première fois un pilote titulaire qui n'est pas issu de la VR46 Riders Academy - à l'exception de Lorenzo Dalla Porta, qui n'a toutefois rejoint l'équipe Sky VR46 Racing Team de l'époque en Moto3 qu'en cours de saison, après la séparation de Romano Fenati.

"C'est une belle chose", a déclaré Diggia à propos de sa position unique au sein du VR46 Racing Team. "Nous avons parlé de cette affaire avec Uccio [Salucci] et Pablo [Nieto]. C'est une nouvelle aventure pour les deux parties et il s'agit d'unir nos forces. Je suis également fier d'être le premier à cet égard - mais surtout, je suis fier de travailler pour une équipe aussi forte. Je suis convaincu que je peux apprendre beaucoup - des garçons de l'Academy, des garçons de l'équipe et de Valentino. Il s'agit d'un groupe avec lequel tu peux remplir tout un carnet de notes en discutant. C'est vraiment une belle opportunité pour moi".

Di Giannantonio aurait-il parfois souhaité, par le passé, faire partie de la fameuse VR46 Riders Academy de Tavullia ? "Il est certain que j'aurais aimé faire partie de l'Academy, car ils travaillent incroyablement bien avec les pilotes. Pour un jeune pilote, c'est une chance incroyable, parce qu'ils te donnent un projet de préparation presque prêt à l'emploi pour te faire progresser, peut-être jusqu'au MotoGP. Moi, par contre, j'ai dû me construire un peu tout seul et trouver par moi-même ce qui fonctionnait bien et ce qui ne fonctionnait pas. Avec une telle structure derrière moi, j'aurais certainement pu prendre l'un ou l'autre raccourci et peut-être aussi apprendre davantage".

Cependant, même en tant que pilote VR46, il ne retournera pas en permanence dans la "Motor Valley" de Romagne, où le Romain s'était déjà installé pour s'entraîner, du moins pas pour le moment. "Ce n'est pas prévu pour le moment, car je viens d'acheter une nouvelle maison à Rome. J'ai donc pas mal de choses à faire là-bas", a déclaré Diggia en souriant. "Mais il ne faut jamais dire jamais dans la vie...".

Mais au moins en ce qui concerne l'équipement, Di Giannantonio s'adapte à son nouvel employeur pour la saison 2024 : Vendredi, il a annoncé son passage chez Dainese, le fabricant qui avait déjà accompagné Rossi tout au long de sa carrière et qui équipe une grande partie des pilotes de l'Academy. Jusqu'à présent, le vainqueur du Qatar était équipé de cuir et de bottes par Alpinestars.