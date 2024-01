Diggia: pelle Dainese, ma niente trasferimento a Tavullia

Il nuovo arrivato in VR46 Fabio Di Giannantonio sta adattando il suo equipaggiamento per la stagione 2024 del MotoGP al suo nuovo datore di lavoro, ma il romano non sposterà la sua residenza.

Quando Fabio Di Giannantonio ha vinto la sua prima gara di MotoGP sotto i riflettori di Doha, in occasione del penultimo Gran Premio della stagione 2023, il 25enne italiano era ancora senza una moto per il 2024, perché doveva lasciare il posto a nientemeno che Marc Márquez al Gresini Racing. Grazie ai risultati convincenti ottenuti nella fase finale della sua seconda stagione nella classe regina, "Diggia" è riuscito ad assicurarsi una Ducati per il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, dove Luca Marini ha dovuto essere sostituito con poco preavviso.

Poiché il fratellastro di Valentino Rossi è passato al team Repsol Honda factory come successore di Márquez, il VR46 Racing Team di proprietà della famiglia ha ingaggiato per la prima volta un pilota regolare che non provenisse dalla VR46 Riders Academy - a parte Lorenzo Dalla Porta, che è passato all'allora Sky VR46 Racing Team nel Campionato del Mondo Moto3 solo nella stagione 2016 dopo la separazione da Romano Fenati.

"È una cosa bella", ha detto Diggia a proposito del suo punto di forza unico nel VR46 Racing Team. "Ne abbiamo parlato con Uccio [Salucci] e Pablo [Nieto]. È una nuova avventura per entrambe le parti e si tratta di unire le forze. Sono anche orgoglioso di essere il primo in questo senso, ma soprattutto di lavorare per una squadra così forte. Sono convinto di poter imparare molto dai ragazzi dell'Academy, dai ragazzi della squadra e da Valentino. È un gruppo con cui si può riempire un intero quaderno. È davvero una bella opportunità per me".

Di Giannantonio ha mai desiderato in passato di far parte della famosa VR46 Riders Academy di Tavullia? "Sicuramente mi sarebbe piaciuto far parte dell'Academy perché lavorano incredibilmente bene con i piloti. Per un giovane pilota è una fortuna incredibile, perché ti danno quasi un progetto già pronto per la tua preparazione che ti porterà lontano, magari fino alla MotoGP. Io, invece, ho dovuto costruirmi un po' e scoprire da solo cosa funziona bene e cosa no. Con una struttura del genere alle spalle, avrei sicuramente potuto prendere una o due scorciatoie e magari imparare di più".

Tuttavia, anche come pilota VR46, non tornerà definitivamente nella "Motor Valley" romagnola, dove il romano si era precedentemente stabilito per allenarsi - almeno per il momento. "Al momento non è previsto, perché ho appena comprato una nuova casa a Roma. Quindi ho molto da fare lì", sorride Diggia. "Ma nella vita non bisogna mai dire mai...".

Almeno per quanto riguarda l'equipaggiamento, Di Giannantonio si sta adattando al suo nuovo datore di lavoro per la stagione 2024: Venerdì ha annunciato il suo passaggio a Dainese, il produttore che ha accompagnato Rossi per tutta la sua carriera e che equipaggia la maggior parte dei piloti dell'Academy. In precedenza, il vincitore del Qatar riceveva pelli e stivali da Alpinestars.