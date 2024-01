Diggia: Couro Dainese, mas sem mudança para Tavullia

Quando Fabio Di Giannantonio venceu a sua primeira corrida de MotoGP sob os holofotes de Doha no penúltimo Grande Prémio da época de 2023, o italiano de 25 anos ainda estava sem moto para 2024 porque tinha de dar lugar a ninguém menos que Marc Márquez na Gresini Racing. Graças aos seus resultados convincentes na fase final da sua segunda temporada na categoria rainha, "Diggia" conseguiu garantir uma Ducati para a Pertamina Enduro VR46 Racing Team, onde Luca Marini teve de ser substituído a curto prazo.

Como o meio-irmão de Valentino Rossi se mudou para a equipa de fábrica da Repsol Honda como sucessor de Márquez, a VR46 Racing Team, propriedade da família, assinou pela primeira vez com um piloto regular que não veio da VR46 Riders Academy - para além de Lorenzo Dalla Porta, que só subiu para a então Sky VR46 Racing Team no Campeonato do Mundo de Moto3 durante a época de 2016 após a separação de Romano Fenati.

"É uma coisa boa", disse Diggia sobre o seu ponto de venda único na VR46 Racing Team. "Falámos sobre isto com Uccio [Salucci] e Pablo [Nieto]. É uma nova aventura para ambas as partes e trata-se de unir forças. Também estou orgulhoso por ser o primeiro neste aspeto, mas acima de tudo estou orgulhoso por trabalhar para uma equipa tão forte. Estou convencido de que posso aprender muito - com os rapazes da Academia, com os rapazes da equipa e com o Valentino. É um grupo com o qual se pode encher um caderno inteiro a falar. É uma oportunidade muito boa para mim".

Di Giannantonio alguma vez desejou fazer parte da famosa VR46 Riders Academy em Tavullia? "De certeza que teria gostado de fazer parte da Academia porque eles trabalham incrivelmente bem com os pilotos. Para um jovem piloto, é uma sorte incrível, porque eles dão-lhe quase um projeto pronto para a sua preparação para o levar mais longe - talvez até ao MotoGP. Eu, por outro lado, tive de me preparar um pouco e descobrir por mim próprio o que funciona bem e o que não funciona. Com esta estrutura por detrás de mim, teria certamente sido capaz de tomar um ou dois atalhos e talvez aprendesse mais."

No entanto, mesmo como piloto da VR46, não vai regressar permanentemente ao "Vale dos Motores" da Romagna, onde o Romano se tinha instalado anteriormente para efeitos de treino - pelo menos por enquanto. "De momento, isso não está planeado, porque acabei de comprar uma casa nova em Roma. Então, tenho muito o que fazer lá", sorriu Diggia. "Mas na vida nunca se deve dizer nunca..."

Pelo menos em termos de equipamento, Di Giannantonio está a adaptar-se ao seu novo empregador para a época de 2024: Na sexta-feira, anunciou a sua mudança para a Dainese, o fabricante que acompanhou Rossi ao longo da sua carreira e que equipa a maioria dos pilotos da Academia. Anteriormente, o vencedor do Qatar recebia as peles e as botas da Alpinestars.