Gino Borsoi : "Marc Márquez ? Problème et avantage"

Ducati a dominé à sa guise le championnat du monde MotoGP 2023 avec 17 victoires et un total de 43 podiums en 20 courses de GP. A cela s'ajoutent 16 victoires au sprint et 17 pole positions. Au championnat du monde des pilotes, six pilotes Desmosedici se sont classés dans le top 9, le titre de champion du monde a été partagé entre le pilote d'usine Ducati-Lenovo Francesco "Pecco" Bagnaia et l'as Pramac Jorge Martin.

Il n'est donc pas étonnant que Marc Márquez ait choisi le constructeur de Borgo Panigale pour prendre un nouveau départ après les blessures et les maigres résultats de ces dernières années (il attend une victoire depuis le 24 octobre 2021) - même si l'Espagnol de 30 ans ne pilotera pas une moto d'usine actuelle au sein de l'équipe privée Gresini Racing, mais une GP23 de la saison écoulée.

Les observateurs, les fans et les personnes concernées se posent tous la même question à l'approche du championnat du monde MotoGP 2024 : L'octuple champion du monde va-t-il bousculer l'armada Ducati et donc la tête du championnat ? Après tout, il s'est d'emblée classé quatrième lors du test de Valence.

"Il est impératif de répondre par l'affirmative à cette question obligatoire", a souri le team manager de Pramac, Gino Borsoi, lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Il serait absurde de dire que Márquez ne sera pas compétitif. Márquez sera certainement compétitif. Márquez sera certainement parmi les meilleurs et Márquez sera un problème pour nous tous", a déclaré l'Italien.

En même temps, Borsoi a souligné, en ce qui concerne l'échange de données habituel au sein des quatre équipes Ducati : "Mais c'est aussi un avantage pour nous tous. Car si nous sommes intelligents, nous pourrons utiliser la vitesse de Márquez pour être encore plus compétitifs".

Ainsi, le pilote officiel Ducati Enea Bastianini a déjà révélé, après la première journée d'essais de Márquez en tant que pilote Gresini-Ducati, que l'Espagnol était par exemple meilleur que ses nouveaux collègues de marque dans le virage 8 du circuit Ricardo Tormo de Valence. "On voit donc déjà qu'il est plus rapide que nous à certains endroits".

Résultat du test de Valence (28 novembre 2023) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431