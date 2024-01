Gino Borsoi: "Marc Márquez? Problema e vantaggio"

La moto di riferimento in campo nelle mani del pilota in attività più vincente con 59 vittorie in MotoGP: Questo è ciò che il team manager di Pramac Gino Borsoi dice del nuovo arrivato in Ducati Marc Márquez.

Ducati ha dominato a piacimento il Campionato del Mondo MotoGP 2023 con 17 vittorie e un totale di 43 podi in 20 GP disputati. Ci sono stati anche 16 successi in volata e 17 pole position. Sei piloti Desmosedici si sono piazzati tra i primi nove nel Campionato Piloti, mentre il pilota ufficiale Ducati Lenovo Francesco "Pecco" Bagnaia e l'asso di Pramac Jorge Martin si sono contesi il titolo.

Non c'è quindi da stupirsi che Marc Márquez abbia scelto la casa di Borgo Panigale per ricominciare da capo dopo i problemi di infortuni e i magri risultati degli ultimi anni (è in attesa di una vittoria dal 24 ottobre 2021) - anche se il trentenne spagnolo non guiderà l'attuale moto ufficiale del team privato Gresini Racing, ma una GP23 della stagione precedente.

Gli osservatori, i fan e le parti interessate si chiedono, in vista del Campionato del Mondo MotoGP 2024: L'otto volte campione del mondo darà una scossa all'armata Ducati e quindi alla vetta del campionato mondiale? Dopo tutto, ha ottenuto il quarto posto ai test di Valencia al primo tentativo.

"È indispensabile rispondere sì a questa domanda obbligatoria", ha sorriso il team manager di Pramac Gino Borsoi in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Sarebbe assurdo dire che Márquez non sarà competitivo. Márquez sarà sicuramente competitivo. Márquez sarà sicuramente tra i migliori e Márquez sarà un problema per tutti noi", è consapevole l'italiano.

Allo stesso tempo, Borsoi ha sottolineato che il consueto scambio di dati tra i quattro team Ducati: "Ma è anche un vantaggio per tutti noi. Perché se saremo intelligenti, potremo sfruttare la velocità di Márquez per diventare ancora più competitivi".

Il pilota ufficiale Ducati Enea Bastianini ha rivelato, dopo il primo giorno di test di Márquez come pilota Gresini Ducati, che lo spagnolo è stato migliore dei suoi nuovi colleghi del marchio alla curva 8 del Circuito Ricardo Tormo di Valencia, per esempio. "Quindi si può già vedere che è più veloce di noi in certi punti".

Risultato test di Valencia (28 novembre 2023):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431