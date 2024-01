Gino Borsoi: "Marc Márquez? Problema e vantagem"

A moto de referência no terreno nas mãos do piloto mais bem sucedido no ativo com 59 vitórias no MotoGP: É isto que o chefe de equipa da Pramac, Gino Borsoi, diz sobre o proeminente estreante da Ducati, Marc Márquez.

A Ducati dominou o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023 com 17 vitórias e um total de 43 subidas ao pódio em 20 corridas de GP. Houve também 16 sucessos de sprint e 17 pole positions. Seis pilotos Desmosedici terminaram entre os nove primeiros no Campeonato de Pilotos, enquanto o piloto da Ducati Lenovo Works Francesco "Pecco" Bagnaia e o ás da Pramac Jorge Martin lutaram pelo título.

Por isso, não é de admirar que Marc Márquez tenha escolhido o construtor de Borgo Panigale para começar de novo depois das lesões e dos escassos resultados dos últimos anos (está à espera de uma vitória desde 24 de outubro de 2021) - mesmo que o espanhol de 30 anos não vá pilotar uma moto de fábrica atual na equipa privada Gresini Racing Team, mas uma GP23 da época anterior.

Observadores, fãs e interessados estão a perguntar-se no período que antecede o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2024: Será que o oito vezes campeão do mundo vai abalar a armada da Ducati e, consequentemente, o topo do campeonato do mundo? Afinal, ele terminou em 4º lugar no teste de Valência na primeira tentativa.

"É imperativo responder sim a esta pergunta obrigatória", sorriu o chefe de equipa da Pramac, Gino Borsoi, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Seria absurdo dizer que Márquez não vai ser competitivo. Márquez será certamente competitivo. Márquez vai certamente estar entre os melhores e Márquez vai ser um problema para todos nós", sabe o italiano.

Ao mesmo tempo, Borsoi sublinhou a habitual troca de dados entre as quatro equipas Ducati: "Mas também é uma vantagem para todos nós. Porque se formos inteligentes, seremos capazes de usar a velocidade de Márquez para nos tornarmos ainda mais competitivos."

O piloto de fábrica da Ducati, Enea Bastianini, revelou após o primeiro dia de testes de Márquez como piloto da Gresini Ducati que o espanhol foi melhor do que os seus novos colegas de marca na curva 8 do Circuito Ricardo Tormo em Valência, por exemplo. "Portanto, já se pode ver que ele é mais rápido do que nós em certos pontos."

Resultado do teste de Valência (28 de novembro de 2023):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431