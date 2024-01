Course de 100 km : Valentino Rossi attire de nombreuses stars du GP

La neuvième édition de la course de flattrack "La 100 km dei Campioni" au MotoRanch de Valentino Rossi à Tavullia aura lieu les 12 et 13 janvier. La liste des participants est prestigieuse.

Les années précédentes, la course des 100 km des champions se terminait traditionnellement fin novembre ou début décembre. Cet hiver, les responsables du VR46 ont choisi une date en janvier : vendredi et samedi de cette semaine, ça va à nouveau chauffer au célèbre ranch de Tavullia.

On s'y battra pour l'honneur - et pour une coupe au jambon avec un collier de saucisses. L'année dernière, le duo Elia Bartolini et Lorenzo Baldassarri avait ravi la victoire au maître des lieux, Valentino Rossi, et à son frère Luca Marini. "Vale" et ses coéquipiers ont donc envie de prendre leur revanche, mais le vainqueur de l'année dernière, "Balda", sera absent cette fois-ci, car il est occupé à faire des tests en vue de son retour dans le championnat du monde Supersport.

La liste des participants est néanmoins très bien garnie, avec bien sûr en tête les as du GP de la VR46 Riders Academy. Outre le mentor Rossi et Marini, les champions du monde MotoGP Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli et Celestino Vietti ne manqueront pas à l'appel. S'y ajoutent Fabio Di Giannantonio, nouveau venu dans le Pertamina Enduro VR46 Racing Team, et quelques invités rapides comme Augusto Fernández, Pedro Acosta, Manuel Gonzalez, Diogo Moreira ou Ivan Ortolá.

Danilo Petrucci, Michael Ruben Rinaldi et Remy Gardner, entre autres, feront partie du championnat du monde proche de la série. L'as de l'enduro GASGAS Andrea Verona ne manquera pas non plus le spectacle du flattrack.

Liste des participants à "La 100 km dei Campioni" 2024 :

Valentino Rossi

Luca Marini

Pecco Bagnaia

Marco Bezzecchi

Fabio Di Giannantonio

Franco Morbidelli

Augusto Fernández

Pedro Acosta

Celestino Vietti

Filippo Farioli

Diogo Moreira

Matteo Bertelle

Xavier Artigas

Andrea Migno

Matteo Gabarrini

Sammy Halbert

Tito Rabat

Elia Bartolini

Mattia Casadei

Nicola Carraro

Alessandro Zaccone

Alberto Surra

Ivan Ortolá

Michael Ruben Rinaldi

Mattia Pasini

Jose Rueda

Manuel Gonzalez

Tatsuki Suzuki

Filippo Fuligni

Luca Ottaviani

Danilo Petrucci

Rémy Gardner

Tom Neave

Tim Neave

Ferran Cardus

Lorenzo Gabellini

Marco Belli

Dennis Foggia

Andrea Verona

Thomas Chareyre

Andrea Mantovani