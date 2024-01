Gara 100 km: Valentino Rossi attira molte stelle del GP

Negli anni passati, la 100 km Race of Champions si svolgeva tradizionalmente a fine stagione, a fine novembre o inizio dicembre, ma quest'inverno gli organizzatori della VR46 hanno scelto una data a gennaio: venerdì e sabato di questa settimana, l'azione tornerà a scaldarsi nel famoso ranch di Tavullia.

La battaglia sarà per l'onore - e per un trofeo di prosciutto e una catena di salsicce. L'anno scorso, il duo Elia Bartolini e Lorenzo Baldassarri ha strappato la vittoria al padrone di casa Valentino Rossi e a suo fratello Luca Marini. "Vale" e co. cercano quindi la rivincita, ma il vincitore dell'anno scorso "Balda" sarà assente questa volta perché impegnato nei test per il suo ritorno nel campionato mondiale Supersport.

Tuttavia, l'elenco dei partecipanti è di alto livello, guidato ovviamente dagli assi del GP della VR46 Riders Academy. Oltre ai mentori Rossi e Marini, saranno presenti anche il campione del mondo della MotoGP Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli e Celestino Vietti. A loro si aggiungeranno Fabio Di Giannantonio, nuovo acquisto del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, e alcuni ospiti veloci come Augusto Fernández, Pedro Acosta, Manuel Gonzalez, Diogo Moreira e Ivan Ortolá.

Danilo Petrucci, Michael Ruben Rinaldi e Remy Gardner sono tra i piloti del Campionato mondiale di produzione. Anche l'asso dell'enduro GASGAS Andrea Verona non mancherà allo spettacolo del flat track.

Elenco dei partecipanti a "La 100 km dei Campioni" 2024:

Valentino Rossi

Luca Marini

Pecco Bagnaia

Marco Bezzecchi

Fabio Di Giannantonio

Franco Morbidelli

Augusto Fernández

Pedro Acosta

Celestino Vietti

Filippo Farioli

Diogo Moreira

Matteo Bertelle

Xavier Artigas

Andrea Migno

Matteo Gabarrini

Sammy Halbert

Tito Rabat

Elia Bartolini

Mattia Casadei

Nicola Carraro

Alessandro Zaccone

Alberto Surra

Ivan Ortolà

Michael Ruben Rinaldi

Mattia Pasini

Jose Rueda

Manuel Gonzalez

Tatsuki Suzuki

Filippo Fuligni

Luca Ottaviani

Danilo Petrucci

Remy Gardner

Tom Neave

Tim Neave

Ferran Cardus

Lorenzo Gabellini

Marco Belli

Dennis Foggia

Andrea Verona

Thomas Chareyre

Andrea Mantovani