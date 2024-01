Corrida de 100 quilómetros: Valentino Rossi atrai muitas estrelas do GP

Nos anos anteriores, a Corrida dos Campeões de 100 km foi normalmente o tradicional final da época, no final de novembro ou início de dezembro, mas este inverno os organizadores do VR46 escolheram uma data em janeiro: na sexta-feira e no sábado desta semana, a ação irá novamente aquecer no famoso rancho de Tavullia.

A batalha será pela honra - e por um troféu de presunto e uma corrente de salsichas. No ano passado, a dupla Elia Bartolini e Lorenzo Baldassarri roubou a vitória ao anfitrião Valentino Rossi e ao seu irmão Luca Marini. Por isso, "Vale" e companhia estão à procura de vingança, mas o vencedor do ano passado, "Balda", estará ausente desta vez porque está ocupado com os testes para o seu regresso ao Campeonato do Mundo de Supersport.

No entanto, a lista de participantes é de alto calibre - liderada, claro, pelos ases do GP da VR46 Riders Academy. Para além do mentor Rossi e Marini, o campeão do mundo de MotoGP Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli e Celestino Vietti também estarão presentes. A estes juntam-se Fabio Di Giannantonio como nova adição à Pertamina Enduro VR46 Racing Team e alguns convidados rápidos como Augusto Fernández, Pedro Acosta, Manuel Gonzalez, Diogo Moreira e Ivan Ortolá.

Danilo Petrucci, Michael Ruben Rinaldi e Remy Gardner estão entre os pilotos do Campeonato do Mundo de Produção. O ás do enduro da GASGAS, Andrea Verona, também não faltará ao espetáculo de pista plana.

Lista de participantes para "La 100 km dei Campioni" 2024:

Valentino Rossi

Luca Marini

Pecco Bagnaia

Marco Bezzecchi

Fabio Di Giannantonio

Franco Morbidelli

Augusto Fernández

Pedro Acosta

Celestino Vietti

Filippo Farioli

Diogo Moreira

Matteo Bertelle

Xavier Artigas

Andrea Migno

Matteo Gabarrini

Sammy Halbert

Tito Rabat

Elia Bartolini

Mattia Casadei

Nicola Carraro

Alessandro Zaccone

Alberto Surra

Ivan Ortolá

Michael Ruben Rinaldi

Mattia Pasini

José Rueda

Manuel Gonzalez

Tatsuki Suzuki

Filippo Fuligni

Luca Ottaviani

Danilo Petrucci

Remy Gardner

Tom Neave

Tim Neave

Ferran Cardus

Lorenzo Gabellini

Marco Belli

Dennis Foggia

Andrea Verona

Thomas Chareyre

Andrea Mantovani