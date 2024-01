Valentino Rossi não vai defender o seu resultado no pódio

Em janeiro de 2023, Valentino Rossi terminou as 24 Horas do Dubai em terceiro lugar. No entanto, o nove vezes campeão do mundo de motociclismo não poderá repetir este forte resultado este ano, uma vez que a WRT cancelou a sua participação.

A WRT não vai participar na edição de 2024 das 24 Horas do Dubai. A equipa de corridas belga retirou os dois BMW M4 GT3 após o adiamento da corrida. Devido a atrasos no transporte causados por uma operação militar contra os rebeldes Huthi, a Creventic teve de adiar a corrida por duas semanas.

Para além da WRT, outras equipas de GT3 de topo já cancelaram a sua participação, incluindo as duas antigas equipas campeãs do ADAC GT Masters, a Land-Motorsport e a Herberth Motorsport, bem como a Car Collection Motorsport de Walluf, em Hesse.

A equipa belga de Vincent Vosse venceu as duas últimas edições da corrida. A bem sucedida equipa belga também venceu no deserto em 2016. Em janeiro de 2023, Mohammed Al Saud, Diego Menchaca, Jean-Baptiste Simmenauer, Jens Klingmann e Dries Vanthoor garantiram a primeira vitória geral do BMW M4 GT3 numa corrida de 24 horas.

"Devido ao adiamento da data do evento, a Equipa WRT retirou os seus dois BMW M4 GT3 da corrida nos Emirados Árabes Unidos. Como não há atrasos no equipamento e no regresso dos carros do Dubai, a equipa belga pode honrar o seu plano de preparação original para o resto da temporada de 2024", disse a WRT num comunicado nas redes sociais.

A WRT espera regressar no próximo ano à popular corrida no deserto, que a equipa belga utiliza há muitos anos para se preparar para a época.

No segundo carro da equipa, o nove vezes campeão do mundo de motociclismo Valentino Rossi terminou em terceiro lugar na geral em janeiro de 2023, alcançando o seu primeiro resultado no pódio na sua primeira corrida como piloto da BMW M Works. Juntamente com Maxime Martin, Max Hesse, Sean Gelael e Timothy Whale, "Il Dottore" revezou-se ao volante do M4 GT3 com o lendário número de partida #46. O quinteto não se deixou dissuadir por um impacto do piloto britânico Timothy Whale no sábado e pôde continuar a corrida após um breve controlo.

Foi considerado altamente provável que Rossi também tivesse competido nas 24 Horas do Dubai em 2024 para se preparar para a sua época no FIA WEC e no GT World Challenge Europe.