Enea Bastianini : "En bonne position pour 2024".

Après ses quatre victoires et sa troisième place au championnat du monde en 2022 sur la Ducati de Gresini, Enea Bastianini était arrivé avec de grands espoirs dans l'équipe d'usine des Rouges de Borgo Panigale. L'année 2023 s'est toutefois révélée être une année noire pour la "Bestia".

Après le passage laborieux à la GP23 et les pauses forcées dues aux blessures (Enea a manqué 7 des 20 Grands Prix), la fin de la saison a été marquée par une première victoire salvatrice en tant que pilote officiel Ducati à Sepang et un test de Valence encourageant sur le prototype 2024 de la Desomsedici.

Même son coéquipier et champion du monde Pecco Bagnaia a confirmé que la GP24 ressemblait davantage à la 2022 en termes d'entrée en virage et de prise d'angle, ce qui devrait également correspondre aux points forts de Bastianini.

Enea, te vois-tu dans la position idéale pour la saison à venir ?

Probablement, je suis maintenant dans une bonne position, oui. À Portimão [lors de l'ouverture de la saison 2023], c'était bien aussi et j'étais devant, mais pour la saison prochaine, nous aurons d'autres solutions et de nouvelles choses sur la moto. Mes commentaires ressemblent beaucoup à ceux de Pecco et Ducati a bien travaillé lors des essais.

Est-ce une aide d'avoir un coéquipier dont les commentaires et les points forts sont similaires ?

Le style de conduite de Pecco est déjà différent. Il préfère freiner très tard. Moi, je ne freine pas aussi fort, je préfère garder la vitesse en entrée de virage. Il freine la moto beaucoup plus fort. Mais l'un des aspects étranges de la moto 2023 était précisément la phase de freinage et l'entrée en virage. Si tu n'es pas parfait dans cette phase, tu perds du temps.

Mis à part la moto, à quels changements as-tu dû t'habituer lors de ta première année en tant que pilote d'usine MotoGP ? Qu'est-ce qui est différent dans une équipe d'usine ?

Tu dois parler à beaucoup de gens, à part cela, c'est fondamentalement très similaire [par rapport au team client]. Mais j'ai aussi changé de chef d'équipe, donc toute l'équipe était nouvelle pour moi. En général, c'est différent parce qu'en tant que pilote d'usine, vous devez donner beaucoup d'interviews et participer à de nombreux événements. Mais c'est normal. Au début, tu dois aussi trouver la confiance en toi dans ces choses-là, mais une fois que tu as compris, tout va bien.

Sur quoi travailles-tu pendant la pause hivernale ?

Je travaille avec mon entraîneur pour être plus à l'aise physiquement. Par exemple, j'étais tellement fatigué après la course en Malaisie parce que je n'étais pas à 100 %. Mais c'était clair : si tu ne t'entraînes pas pendant trois mois et que tu reviens en MotoGP, c'est très difficile vu le niveau actuel. Tu dois pousser à chaque tour, et ce à chaque session. Il faut donc utiliser à bon escient le temps qui nous sépare des tests de Sepang.