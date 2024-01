Enea Bastianini: "In una buona posizione per il 2024"

Dopo le quattro vittorie e il terzo posto nel Campionato del Mondo 2022 con la Ducati di Gresini, Enea Bastianini nutriva grandi speranze quando è entrato a far parte del team ufficiale delle Rosse di Borgo Panigale. Tuttavia, il 2023 si è rivelato un anno epidemico per la "Bestia" per lunghi tratti.

Tuttavia, il faticoso passaggio alla GP23 e le pause forzate per infortunio (Enea ha saltato 7 Gran Premi su 20) sono state seguite a fine stagione dalla riscattante prima vittoria come pilota ufficiale Ducati a Sepang e da un incoraggiante test a Valencia sul prototipo 2024 della Desomsedici.

Anche il suo compagno di squadra e campione del mondo Pecco Bagnaia ha confermato che la GP24 è più simile alla moto 2022 in termini di ingresso in curva e comportamento in curva, il che dovrebbe giocare a favore di Bastianini.

Enea, ti vedi nella posizione ideale per la prossima stagione?

Probabilmente, ora sono in una buona posizione, sì. Anche a Portimão [all'apertura della stagione 2023] è andata bene e sono stato davanti, ma per la prossima stagione avremo altre soluzioni e novità sulla moto. I miei commenti sono molto simili a quelli di Pecco e la Ducati ha lavorato bene nei test.

È un aiuto avere un compagno di squadra i cui commenti e punti di forza sono simili?

Lo stile di guida di Pecco è diverso. Preferisce frenare molto tardi. Io non freno così forte, ma preferisco mantenere la velocità all'ingresso della curva. Lui frena molto di più. Ma uno degli aspetti più strani della moto 2023 era proprio la fase di frenata e l'ingresso in curva. Se non si è perfetti in questa fase, si perde tempo.

A parte la moto, a quali cambiamenti ha dovuto abituarsi nel suo primo anno da pilota ufficiale della MotoGP? Cosa c'è di diverso in una squadra ufficiale?

Devi parlare con molte persone, ma a parte questo è fondamentalmente molto simile [rispetto al team clienti]. Ma ho anche cambiato capo equipaggio, quindi l'intera squadra era nuova per me. In generale, è diverso perché come pilota ufficiale devi rilasciare molte interviste e partecipare a molti eventi. Ma è normale. All'inizio bisogna trovare la fiducia in se stessi anche in queste cose, ma una volta presa la mano va tutto bene.

Su cosa stai lavorando durante la pausa invernale?

Sto lavorando con il mio allenatore per sentirmi meglio fisicamente. Ad esempio, dopo la gara in Malesia ero molto stanca perché non ero al 100%. Ma era chiaro: se non ti alleni per tre mesi e poi torni in MotoGP, è molto difficile visto il livello attuale. Devi spingere in ogni giro e in ogni sessione. Quindi bisogna sfruttare al massimo il tempo che ci separa dai test di Sepang.