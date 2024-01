Enea Bastianini: "Em boa posição para 2024"

Enea Bastianini (26) entra no seu segundo ano como piloto de fábrica da Ducati e ao lado do campeão mundial de MotoGP Pecco Bagnaia. A "Bestia" na parte 2 da nossa entrevista.

Depois das quatro vitórias e do terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 2022 com a Gresini Ducati, Enea Bastianini tinha grandes esperanças quando se juntou à equipa de fábrica da Reds de Borgo Panigale. No entanto, 2023 provou ser um ano epidémico para a "Bestia" em longas distâncias.

No entanto, a árdua mudança para a GP23 e as pausas forçadas devido a lesões (Enea perdeu 7 dos 20 Grandes Prémios) foram seguidas no final da época pela primeira vitória redentora como piloto de fábrica da Ducati em Sepang e um teste encorajador em Valência com o protótipo 2024 da Desomsedici.

Até o seu companheiro de equipa e campeão do mundo Pecco Bagnaia confirmou que a GP24 era mais parecida com a moto de 2022 em termos de entrada em curva e comportamento em curva, o que também deve jogar a favor dos pontos fortes de Bastianini.

Enea, consideras que estás na posição ideal para a próxima época?

Provavelmente, estou numa boa posição agora, sim. Em Portimão [na abertura da época de 2023] também correu bem e eu estava na frente, mas para a próxima época vamos ter outras soluções e coisas novas na mota. Os meus comentários são muito semelhantes aos do Pecco e a Ducati funcionou bem nos testes.

É uma ajuda ter um companheiro de equipa cujos comentários e pontos fortes são semelhantes?

O estilo de condução do Pecco é diferente. Ele prefere travar muito tarde. Eu não travo com tanta força, mas prefiro manter a velocidade à entrada da curva. Ele trava a mota com muito mais força. Mas um dos aspectos estranhos da bicicleta 2023 era precisamente a fase de travagem e a entrada na curva. Se não formos perfeitos nesta fase, perdemos tempo.

Para além da moto, a que mudanças tiveste de te habituar no teu primeiro ano como piloto de fábrica de MotoGP? O que é diferente numa equipa de fábrica?

É preciso falar com muitas pessoas, mas, tirando isso, é basicamente muito semelhante [em comparação com a equipa cliente]. Mas também mudei de chefe de equipa, por isso toda a equipa era nova para mim. Em geral, é diferente porque, como piloto de fábrica, temos de dar muitas entrevistas e participar em muitos eventos. Mas isso é normal. No início, também temos de encontrar a nossa confiança nestas coisas, mas depois de apanharmos o jeito, é tudo bom.

Em que é que estás a trabalhar durante as férias de inverno?

Estou a trabalhar com o meu treinador para me sentir melhor fisicamente. Por exemplo, estava muito cansada depois da corrida na Malásia porque não estava a 100 por cento. Mas isso era claro: se não treinarmos durante três meses e depois voltarmos ao MotoGP, é muito difícil, dado o nível atual. Temos de nos esforçar em cada volta e em cada sessão. Por isso, temos de aproveitar ao máximo o tempo até ao teste de Sepang.