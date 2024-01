A partir de 2024 : un MotoGP plus vert grâce à un carburant durable

En mai 2021, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), l'association des équipes (IRTA), l'association des constructeurs (MSMA) et la société de commercialisation Dorna Sports ont annoncé leur intention de rendre le championnat du monde de motocyclisme plus respectueux de l'environnement, en mettant l'accent sur les carburants durables. Le championnat du monde MotoGP devrait devenir plus vert sans pour autant compromettre le niveau élevé du sport et du divertissement. Un avenir durable pour le paddock du MotoGP et l'environnement global, tel est l'objectif commun.

En tant que catégorie reine des deux-roues, le MotoGP veut être un précurseur pour l'industrie en ce qui concerne la réduction des émissions de CO2 et la lutte contre le changement climatique, sachant que plus de deux milliards de motos circulent sur les routes du monde entier.

Le calendrier fixé par la "Grand Prix Commission" prévoit ce qui suit :

A partir de 2024, le carburant utilisé dans toutes les catégories du "FIM Grand Prix World Championship" sera à 40% au moins d'origine non fossile.

À partir de 2027, le carburant devra être composé à 100 % de matières premières non fossiles.

En effet, les contrats actuels de cinq ans avec les constructeurs de MotoGP courent jusqu'en 2026 inclus. Certaines usines comme KTM et Aprilia pourraient également envisager l'utilisation de 100 pour cent de "Bio Fuel" ou de carburant synthétique dès 2026.

En Moto3 et Moto2, il existe un fournisseur exclusif, Petronas, et à partir de 2024, le carburant Petronas Primax Pro-Race M2, composé d'au moins 40 pour cent de "biocarburant" non fossile, sera utilisé dans les petites catégories.

Dans la catégorie MotoGP, chaque constructeur pourra continuer à travailler sur son propre carburant avec son fournisseur de carburant, ce qui devrait permettre de stimuler le développement au niveau mondial. Les spécifications et paramètres exacts pour les tests ont été définis par le GPC en décembre 2023 - en concertation avec les organismes de test officiels et après avoir pris en compte les apports des différents producteurs de carburant.

Dans le cas de Ducati Corse, par exemple, Shell est le partenaire de longue date. "Il y aura certainement une différence", a déclaré Gigi Dall'Igna en faisant référence aux exigences en matière de carburant durable qui entreront en vigueur en 2024. "Nous aurons un peu plus de problèmes et un peu moins de performances. Le carburant est un peu plus sensible à la formation de bulles de vapeur, il faudra donc être un peu plus prudent. Mais cela fait un moment que nous l'utilisons, je pense donc que nous pourrons nous adapter".

Repsol, partenaire de Honda, a effectué un premier test avec un pilote de MotoGP en novembre 2022 - à l'époque, il s'agissait de Marc Márquez sur une RC213V-S alimentée en biocarburant mis au point par le Technology Lab de la société pétrolière espagnole. "Je me sentais bien et je n'ai pas vu de différence en utilisant ce carburant, ce qui est finalement l'objectif - maintenir un haut niveau de performance", concluait l'octuple champion du monde.