Dal 2024: una MotoGP più verde grazie a un carburante sostenibile

La prima dichiarazione d'intenti di passare gradualmente a combustibili non fossili è stata rilasciata dagli organizzatori della MotoGP nel 2021. La stagione 2024 segna il primo passo concreto nella tabella di marcia.

Nel maggio 2021, la FIM, l'associazione dei team IRTA, l'alleanza dei costruttori MSMA e la società di marketing Dorna Sports hanno annunciato la loro intenzione di rendere il campionato mondiale di motociclismo più rispettoso dell'ambiente in futuro, con particolare attenzione ai carburanti sostenibili. Il Campionato del Mondo di MotoGP diventerà più ecologico senza mettere a repentaglio l'alto livello di sport e intrattenimento. Un futuro sostenibile per il paddock della MotoGP e per l'ambiente globale è l'obiettivo comune.

In quanto classe regina delle due ruote, il MotoGP vuole essere un pioniere per l'industria in termini di riduzione delle emissioni di CO2 e di lotta al cambiamento climatico, dato che ci sono più di due miliardi di moto sulle strade di tutto il mondo.

Il calendario stabilito dalla Grand Prix Commission prevede quanto segue:

A partire dal 2024, il carburante in tutte le classi del "FIM Grand Prix World Championship" dovrà essere per almeno il 40% di origine non fossile.

A partire dal 2027, il carburante dovrà essere composto al 100% da materie prime non fossili.

Questo perché gli attuali contratti quinquennali con i costruttori della MotoGP arrivano fino al 2026 compreso, e alcune fabbriche come KTM e Aprilia potrebbero prevedere di utilizzare il 100 per cento di biocarburante o carburante sintetico già nel 2026.

In Moto3 e Moto2, Petronas ha un fornitore esclusivo; a partire dal 2024, nelle classi minori verrà utilizzato il carburante Petronas Primax Pro-Race M2, composto per almeno il 40% da biocarburante non fossile.

Nella classe MotoGP, ogni costruttore potrà continuare a lavorare con il proprio fornitore di carburante per il proprio carburante, al fine di incrementare lo sviluppo a livello mondiale. Le specifiche e i parametri esatti per i test sono stati definiti dal GPC nel dicembre 2023, in consultazione con i centri di prova ufficiali e dopo aver tenuto conto dei contributi dei vari produttori di carburante.

Nel caso di Ducati Corse, ad esempio, Shell è il partner di lunga data. "Farà sicuramente la differenza", ha dichiarato Gigi Dall'Igna in vista del regolamento 2024 sui carburanti sostenibili. "Avremo qualche problema in più e qualche prestazione in meno. Il carburante è un po' più suscettibile al blocco del vapore, quindi dovremo stare un po' più attenti. Ma lo usiamo anche da un po' di tempo, quindi penso che potremo adattarci bene".

Repsol, partner di Honda, ha effettuato il suo primo test con un pilota della MotoGP nel novembre 2022, con Marc Márquez su una RC213V-S alimentata con biocarburante sviluppato nel Technology Lab della compagnia petrolifera spagnola. "Mi sono sentito bene e non ho notato alcuna differenza nell'utilizzo di questo carburante, che in fondo è l'obiettivo: mantenere un alto livello di prestazioni", ha riassunto l'otto volte campione del mondo.