A partir de 2024: MotoGP mais ecológico graças a um combustível sustentável

A primeira declaração de intenções para mudar gradualmente para combustíveis não fósseis foi emitida pelos organizadores do MotoGP em 2021. A época de 2024 marca o primeiro passo concreto no roteiro.

Em maio de 2021, a FIM, a associação de equipas IRTA, a aliança de fabricantes MSMA e a empresa de marketing Dorna Sports anunciaram a sua intenção de tornar o campeonato do mundo de motociclismo mais amigo do ambiente no futuro - com o foco principal nos combustíveis sustentáveis. O Campeonato do Mundo de MotoGP vai tornar-se mais ecológico sem pôr em causa o elevado nível de desporto e entretenimento. Um futuro sustentável para o paddock do MotoGP e para o ambiente global é o objetivo comum.

Como classe rainha das duas rodas, o MotoGP quer ser pioneiro para a indústria em termos de redução das emissões de CO2 e combate às alterações climáticas, uma vez que existem mais de dois mil milhões de motos nas estradas de todo o mundo.

O calendário estabelecido pela Comissão do Grande Prémio prevê o seguinte:

A partir de 2024, o combustível em todas as classes do "Campeonato do Mundo de Grandes Prémios da FIM" será, pelo menos, 40 por cento de origem não fóssil.

A partir de 2027, o combustível deverá ser constituído por 100 por cento de matérias-primas não fósseis.

Isto porque os actuais contratos quinquenais com os fabricantes de MotoGP vão até 2026, inclusive, e algumas fábricas, como a KTM e a Aprilia, poderiam prever a utilização de 100 por cento de biocombustível ou combustível sintético já em 2026.

Na Moto3 e Moto2, a Petronas tem um fornecedor exclusivo; a partir de 2024, o combustível Petronas Primax Pro-Race M2, que consiste em pelo menos 40% de biocombustível não fóssil, será utilizado nas classes mais pequenas.

Na classe MotoGP, cada construtor pode continuar a trabalhar com o seu próprio fornecedor de combustível no seu próprio combustível, a fim de impulsionar o desenvolvimento a nível mundial. As especificações e os parâmetros exactos dos testes foram definidos pelo GPC em dezembro de 2023 - em consulta com os centros de testes oficiais e depois de ter em conta os contributos dos vários fabricantes de combustíveis.

No caso da Ducati Corse, por exemplo, a Shell é o parceiro de longa data. "Vai fazer a diferença, com certeza", disse Gigi Dall'Igna, tendo em vista os regulamentos de 2024 sobre combustíveis sustentáveis. "Teremos mais alguns problemas e um pouco menos de desempenho. O combustível é um pouco mais suscetível ao bloqueio de vapor, pelo que teremos de ser um pouco mais cuidadosos. Mas também já o estamos a utilizar há algum tempo, por isso penso que nos vamos adaptar bem."

A Repsol, parceira da Honda, realizou o seu primeiro teste com um piloto de MotoGP em novembro de 2022 - na altura com Marc Márquez numa RC213V-S que foi abastecida com biocombustível desenvolvido no Laboratório de Tecnologia da petrolífera espanhola. "Senti-me bem e não notei qualquer diferença ao utilizar este combustível, que é, em última análise, o objetivo - manter um elevado nível de desempenho", resumiu o oito vezes campeão do mundo.