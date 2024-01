Augusto Fernández: Lo difícil para un novato

Augusto Fernández ha sido el único debutante de MotoGP de la temporada 2023 que se ha asegurado el título de "Rookie of The Year" desde el principio. A pesar de ello, el Campeón del Mundo de Moto2 de 2022 tuvo una actuación notable en su año de debut en la categoría reina.

En sus once primeras carreras de MotoGP en la distancia completa, Augusto terminó en los puntos en todas las ocasiones, incluso brillando con un cuarto puesto en la carrera de casa del Tech3 en Le Mans. En clasificación, el espigado piloto de la RC16 logró entrar en la clasificación 2 un total de cuatro veces, terminando el Campeonato del Mundo con cinco resultados entre los 10 primeros y 71 puntos en el 17º puesto de la general.

Augusto, ¿tu temporada de debut en la categoría de MotoGP fue quizás mejor de lo esperado?

Fue una temporada positiva. Las expectativas de pretemporada son una cosa, pero yo estaba contento con cómo fueron las cosas. Sobre todo al final, me sentí más fuerte. Tengo que estar satisfecho porque el nivel es bueno y mejoramos constantemente.



Ha sido una temporada dura, pero positiva, con muchas cosas nuevas, como los neumáticos: incluso en Qatar [en el penúltimo Gran Premio] probamos un neumático delantero nuevo con el que no había rodado en toda la temporada y todavía es difícil entender estas cosas. Incluso ahora, con la experiencia que he adquirido en MotoGP. Todo es supernuevo y superdiferente comparado con lo que estaba acostumbrado.

¿Porque las motos de MotoGP son actualmente muy diferentes de las de Moto2?

Creo que sí. Cuando hablo con Brad [Binder], Pol [Espargaró] o Joan [Mir] - pilotos con los que tengo una buena relación - no era así cuando llegaron a MotoGP. Era una moto, una moto, y era mucho más fácil de pilotar, mucho mejor que la Moto2, con más potencia, mejores neumáticos, en general todo era mejor. Eso sigue siendo así, pero es muy difícil mantenerse dentro de la ventana de rendimiento.



No hace falta nada para que funcione muy, muy mal, o las sensaciones son muy extrañas, con la presión de los neumáticos, la temperatura, todos los alerones y la aerodinámica... A veces es muy bueno, pero también es muy malo muy rápidamente.

¿Quizás también fue difícil, como único debutante, no poder hacer una comparación directa?

Lo fue, sobre todo al principio del año, cuando me comparaba con el resto de pilotos que tenían mucha experiencia, y yo era último, último y último otra vez, a pesar de que iba a tope. Estar al máximo y último al mismo tiempo es probablemente el aspecto más difícil de esta fase de adaptación. Luego mejoró porque ya no era el último, y porque ahora puedo leerlo de otra manera.



Cuando estás acostumbrado a luchar por el primer, segundo y tercer puesto en Moto2 desde la temporada anterior, es difícil al principio cuando te encuentras en las últimas posiciones.

Además, tras la grave lesión de Pol Espargaró, te encontraste de repente como jefe de equipo justo al principio de tu carrera en MotoGP.

Estaba solo, pero por suerte el otro equipo, el equipo oficial KTM, me ayudó mucho con la información de Brad y Jack [Miller]. Tengo que decir que me dieron todo lo que quería. No es lo mismo porque con Pol podía compararme directamente: me bajo de la moto, voy al ingeniero de datos, pido la vuelta de Pol y me la dan.



Con Brad y Jack tendría que esperar hasta la tarde para comparar. Fue diferente, pero tengo que decir que me apoyaron todo lo que pudieron y estoy contento por ello.

¿Te sentiste un poco como si te hubieras metido de lleno en el agua cuando te quedaste solo en el box de GASGAS-Tech3 por primera vez?

Fue un gran cambio, pero el equipo Tech3 me apoyó muy bien y no me presionó en absoluto. Sólo intenté entender las cosas y dar pequeños pasos. Sentí el apoyo de todos, me sentí bien durante todo este periodo de adaptación. Eso me ayudó, no estaba solo.

También viniste del equipo oficial KTM de Moto2, Red Bull KTM Ajo, así que probablemente eso también fue una ayuda.

Eso ayudó, sí, porque ya había hablado con la gente de KTM en Moto2 y por lo tanto formaba parte de esta familia de MotoGP. Conocernos del año anterior fue sin duda una ayuda, sí.