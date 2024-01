Augusto Fernández : ce qui est difficile pour un rookie

Dans cette interview, Augusto Fernández (GASGAS Factory Racing Tech3) revient sur sa première saison en MotoGP et sur les changements et les défis qui en ont découlé : ce qui a été pénible et ce qui l'a aidé.

En tant qu'unique débutant en MotoGP pour la saison 2023, Augusto Fernández était assuré d'obtenir le titre de "Rookie of The Year". Indépendamment de cela, le champion du monde Moto2 de 2022 a réalisé une performance remarquable lors de sa première année dans la catégorie reine.

Lors de ses onze premières courses de MotoGP sur une distance complète, Augusto a terminé à chaque fois dans les points, et il a même brillé en terminant quatrième lors du match à domicile de Tech3 au Mans. Le grand pilote de la RC16 s'est qualifié quatre fois en qualification 2 lors des essais chronométrés et a terminé le championnat du monde à la 17e place avec cinq résultats dans le top 10 et 71 points.

Augusto, ta saison de rookie dans la catégorie MotoGP a-t-elle été meilleure que prévu ?

C'était une saison positive. Les attentes avant la saison sont une chose, mais j'étais satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées. Surtout récemment, j'ai eu l'impression d'être plus fort. Je dois être satisfait parce que le niveau est bon et que nous continuons à nous améliorer.



Ce fut une saison éprouvante - positive, avec beaucoup de nouvelles choses comme les pneus : même au Qatar [lors de l'avant-dernier Grand Prix], nous avons essayé un nouveau pneu avant avec lequel je n'avais jamais roulé de toute la saison, et il est toujours difficile de comprendre ces choses. Même maintenant, avec l'expérience que j'ai acquise en MotoGP. Tout est super-nouveau et super-différent par rapport à ce à quoi j'étais habitué.

Parce que les motos MotoGP sont actuellement très différentes des Moto2 ?

Je crois que oui. Quand je parle avec Brad [Binder], Pol [Espargaró] ou Joan [Mir] - des pilotes avec lesquels j'ai une bonne relation - ce n'était pas comme ça quand ils sont arrivés en MotoGP. C'était une moto, une moto, et elle était bien plus facile à piloter - bien meilleure que la Moto2, avec plus de puissance, de meilleurs pneus, tout était mieux en général. C'est toujours le cas, mais il est très difficile d'évoluer dans la fenêtre de performance.



Il suffit d'un rien pour que ça tourne très, très mal ou que les sensations soient si étranges - avec la pression des pneus, la température, tous les ailerons et l'aérodynamique... C'est très bien, parfois, mais c'est aussi très vite très mauvais.

Était-ce peut-être aussi difficile de ne pas pouvoir faire de comparaison directe en tant que seul rookie du peloton ?

C'était surtout le cas en début d'année, quand je me comparais au reste des pilotes qui ont beaucoup d'expérience, et j'étais dernier, dernier et encore dernier, même si je poussais comme un fou. Être au maximum et dernier en même temps est probablement l'aspect le plus difficile de cette phase d'adaptation. Cela s'est ensuite amélioré parce que je n'étais plus dernier - et parce que je peux maintenant le lire d'une autre manière.



Si tu as l'habitude de te battre pour la première, la deuxième et la troisième place en Moto2 depuis la saison précédente, c'est difficile au début de se retrouver dans les dernières positions.

De plus, après la grave blessure de Pol Espargaró, tu t'es soudainement retrouvé leader de l'équipe dès le début de ta carrière en MotoGP.

J'étais seul, mais heureusement, l'autre équipe, l'équipe d'usine KTM, m'a beaucoup aidé avec les informations de Brad et Jack [Miller]. Je dois dire qu'ils m'ont donné tout ce que je voulais. Ce n'est pas la même chose, car avec Pol, je pouvais me comparer directement - je saute de la moto, je vais voir l'ingénieur de données, je demande le tour de Pol et je l'obtiens.



Avec Brad et Jack, je dois peut-être attendre l'après-midi pour pouvoir faire des comparaisons. C'était différent, mais je dois dire qu'ils m'ont soutenu du mieux qu'ils pouvaient, et j'en suis heureux.

Est-ce que tu as un peu l'impression d'avoir été jeté dans le grand bain lorsque tu étais seul pour la première fois dans le box GASGAS-Tech3 ?

C'était un grand changement, mais l'équipe Tech3 m'a bien soutenu et n'a pas du tout mis la pression. J'ai simplement essayé de comprendre les choses et de faire des petits pas. J'ai senti le soutien de tout le monde, ça m'a fait du bien pendant toute cette phase d'adaptation. Cela m'a aidé, je n'étais pas simplement seule.

Tu venais aussi du team officiel KTM de la Moto2, Red Bull KTM Ajo, cela a probablement aussi été une aide.

Cela a aidé, oui, parce que je parlais déjà avec les gens de KTM en Moto2 et que j'étais donc dans cette famille MotoGP. Le fait de se connaître de l'année précédente m'a certainement aidé, oui.