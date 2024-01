Augusto Fernández: cosa c'è di difficile per un esordiente

In questa intervista, Augusto Fernández (GASGAS Factory Racing Tech3) ripercorre la sua prima stagione in MotoGP e i cambiamenti e le sfide che ne sono derivati: cosa è stato difficile e cosa lo ha aiutato.

Augusto Fernández è stato l'unico debuttante della MotoGP della stagione 2023 ad assicurarsi il titolo di "Rookie of The Year" fin dall'inizio. A prescindere da ciò, il Campione del Mondo Moto2 2022 ha realizzato una prestazione notevole nel suo anno di debutto nella classe regina.

Nelle sue prime undici gare di MotoGP sulla distanza completa, Augusto è finito sempre a punti, conquistando anche il quarto posto nella gara di casa di Tech3 a Le Mans. In qualifica, l'alto pilota della RC16 è entrato nelle qualifiche 2 per un totale di quattro volte, concludendo il Campionato del Mondo con cinque risultati nella top 10 e 71 punti al 17° posto assoluto.

Augusto, la tua stagione da debuttante nella classe MotoGP è andata forse meglio del previsto?

È stata una stagione positiva. Le aspettative pre-stagionali sono una cosa, ma sono stato contento di come sono andate le cose. Soprattutto alla fine ho sentito di essere più forte. Devo essere soddisfatto perché il livello è buono e stiamo migliorando continuamente.



È stata una stagione difficile, ma positiva, con molte novità come le gomme: anche in Qatar [al penultimo Gran Premio] abbiamo provato un nuovo pneumatico anteriore con cui non avevo mai corso per tutta la stagione ed è ancora difficile capire queste cose. Anche adesso, con l'esperienza che ho acquisito in MotoGP. Tutto è nuovissimo e molto diverso da quello a cui ero abituato.

Perché le moto della MotoGP sono attualmente molto diverse da quelle della Moto2?

Penso di sì. Quando parlo con Brad [Binder], Pol [Espargaró] o Joan [Mir] - piloti con cui ho un buon rapporto - non era così quando sono arrivati in MotoGP. Era una moto, una sola moto, ed era molto più facile da guidare - molto meglio della Moto2, con più potenza, gomme migliori, in generale tutto era migliore. È ancora così, ma è molto difficile rimanere all'interno della finestra delle prestazioni.



Basta un niente e la moto va molto, molto male o la sensazione è così strana - con la pressione delle gomme, la temperatura, tutte le ali e l'aerodinamica... A volte è molto buona, ma molto rapidamente è anche molto brutta.

Forse è stato anche difficile, essendo l'unico debuttante in campo, non poter fare un confronto diretto?

Lo è stato, soprattutto all'inizio dell'anno, quando mi sono confrontato con il resto dei piloti che avevano molta esperienza, e mi sono trovato ultimo, ultimo e ancora ultimo, anche se spingevo come un matto. Essere al massimo e allo stesso tempo ultimo è probabilmente l'aspetto più difficile di questa fase di adattamento. Poi è andata meglio perché non ero più ultimo e perché ora riesco a leggere la situazione in modo diverso.



Quando sei abituato a lottare per il primo, secondo e terzo posto in Moto2 dalla stagione precedente, è difficile all'inizio quando ti ritrovi nelle ultime posizioni.

Inoltre, dopo il grave infortunio di Pol Espargaró, ti sei trovato improvvisamente a essere il leader della squadra proprio all'inizio della tua carriera in MotoGP.

Ero solo, ma per fortuna l'altra squadra, il factory team KTM, mi ha aiutato molto con le informazioni di Brad e Jack [Miller]. Devo dire che mi hanno dato tutto quello che volevo. Non è la stessa cosa, perché con Pol potevo confrontarmi direttamente: scendevo dalla moto, andavo dall'ingegnere dei dati, chiedevo il giro di Pol e lo ottenevo.



Con Brad e Jack avrei dovuto aspettare il pomeriggio per fare un confronto. È stato diverso, ma devo dire che mi hanno sostenuto il più possibile e ne sono felice.

Ti sei sentito un po' come se ti fossi buttato nella mischia quando ti sei trovato per la prima volta da solo nel box GASGAS-Tech3?

È stato un grande cambiamento, ma il team Tech3 mi ha supportato bene e non mi ha messo alcuna pressione. Ho solo cercato di capire le cose e di fare piccoli passi. Ho sentito il sostegno di tutti e mi sono sentito bene durante tutto il periodo di adattamento. Mi ha aiutato, non ero solo.

Lei proviene anche dal team ufficiale KTM della Moto2, il Red Bull KTM Ajo, quindi probabilmente anche questo è stato un aiuto.

Sì, mi ha aiutato, perché avevo già parlato con il personale KTM della Moto2 e quindi facevo parte della famiglia della MotoGP. Conoscersi dall'anno precedente è stato sicuramente d'aiuto.