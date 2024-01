Augusto Fernández: O que é difícil para um novato

Augusto Fernández foi o único estreante de MotoGP da temporada de 2023 a garantir o título de "Rookie of The Year" desde o início. Independentemente disso, o Campeão do Mundo de Moto2 de 2022 teve um desempenho notável no seu ano de estreia na categoria rainha.

Nas suas primeiras onze corridas de MotoGP, Augusto terminou sempre nos pontos, chegando mesmo a brilhar no quarto lugar na corrida caseira da Tech3 em Le Mans. Na qualificação, o alto piloto da RC16 chegou à Qualificação 2 um total de quatro vezes, terminando o Campeonato do Mundo com cinco resultados no Top 10 e 71 pontos, no 17º lugar da geral.

Augusto, a sua época de estreia na classe de MotoGP correu melhor do que o esperado?

Foi uma temporada positiva. As expectativas antes da época são uma coisa, mas fiquei contente com a forma como as coisas correram. Especialmente no final, senti que estava mais forte. Tenho de estar satisfeito porque o nível é bom e estamos sempre a melhorar.



Tem sido uma época difícil - uma época positiva, com muitas coisas novas, como os pneus: mesmo no Qatar [no penúltimo Grande Prémio] experimentámos um novo pneu dianteiro com o qual nunca tinha andado durante toda a época e ainda é difícil compreender estas coisas. Mesmo agora, com a experiência que ganhei no MotoGP. Tudo é super novo e super diferente em comparação com o que eu estava habituado.

Porque as motos de MotoGP são atualmente muito diferentes das motos de Moto2?

Acho que sim. Quando falo com o Brad [Binder], o Pol [Espargaró] ou o Joan [Mir] - pilotos com quem tenho uma boa relação - não era assim quando eles vieram para o MotoGP. Era uma mota, uma mota, e era muito mais fácil de pilotar - muito melhor do que a mota de Moto2, com mais potência, melhores pneus, em geral tudo era melhor. Ainda é assim, mas é muito difícil mantermo-nos dentro da janela de desempenho.



Basta não fazer nada e a moto corre muito, muito mal ou a sensação é muito estranha - com a pressão dos pneus, a temperatura, todas as asas e a aerodinâmica... Por vezes é muito bom, mas também é muito mau muito rapidamente.

Foi também difícil, sendo o único estreante no pelotão, não poder fazer uma comparação direta?

Foi, especialmente no início do ano, quando me comparei com o resto dos pilotos que tinham muita experiência, e fiquei em último, último e último outra vez, apesar de estar a esforçar-me muito. Estar no máximo e em último ao mesmo tempo é provavelmente o aspeto mais difícil desta fase de adaptação. Depois melhorou porque já não era o último e porque agora consigo ler as coisas de uma forma diferente.



Quando se está habituado a lutar pelo primeiro, segundo e terceiro lugares na Moto2 desde a época anterior, é difícil no início quando se está nas últimas posições.

Além disso, depois da grave lesão de Pol Espargaró, de repente, viu-se como chefe de equipa logo no início da sua carreira no MotoGP.

Eu estava sozinho, mas felizmente a outra equipa, a equipa de fábrica da KTM, ajudou-me muito com as informações do Brad e do Jack [Miller]. Tenho de dizer que eles deram-me tudo o que eu queria. Não é a mesma coisa, porque com o Pol podia comparar-me diretamente - saltava da moto, ia ao engenheiro de dados, pedia a volta do Pol e recebia-a. Com o Brad e o Jack, talvez tivesse de comparar a minha volta com a do Pol.



Com o Brad e o Jack talvez tenha de esperar até à tarde para fazer a comparação. Foi diferente, mas tenho de dizer que eles me apoiaram o mais que puderam e estou contente com isso.

A sensação de ter sido atirado para o fundo do poço quando ficou sozinho na box da GASGAS-Tech3 pela primeira vez foi um pouco diferente?

Foi uma grande mudança, mas a equipa da Tech3 apoiou-me bem e não me pressionou de todo. Tentei apenas compreender as coisas e dar pequenos passos. Senti o apoio de toda a gente e senti-me bem durante todo este período de adaptação. Isso ajudou, não estava sozinho.

Também veio da equipa oficial da KTM de Moto2, a Red Bull KTM Ajo, o que provavelmente também foi uma ajuda.

Isso ajudou, sim, porque eu já tinha falado com o pessoal da KTM na Moto2 e, portanto, fazia parte desta família do MotoGP. O facto de nos conhecermos desde o ano anterior foi certamente uma ajuda, sim.