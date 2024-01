Marc Márquez : Nouveau look Ducati pour sa MX-Honda

Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Márquez (30 ans) a récemment attiré l'attention en apparaissant lors d'une séance d'entraînement privée, peu avant le Nouvel An, près de sa ville natale de Cervera, au guidon d'une Honda CRF 250 au design original du HRC. Bien qu'il soit passé à la Ducati Desmosedici du Gresini Racing Team pour la saison MotoGP 2024, l'octuple champion du monde a continué à faire la promotion de son employeur japonais de longue date jusqu'au dernier jour de l'année.

Depuis le 1er janvier, Márquez est officiellement un pilote Gresini - et sa moto de motocross a déjà changé de look. Les couleurs Honda ne sont plus ou peu visibles, le design s'inspire plutôt de sa machine MotoGP des tests de Valence fin novembre. A l'époque, Gresini Racing avait habillé la moto de Márquez d'un simple motif à bandes sans inscription de sponsor. Lors d'une séance d'entraînement sur piste plate ces derniers jours, Marc a également utilisé le design bleu et rouge du test sur sa moto.

Le contexte : contrairement à d'autres pilotes, Márquez ne dispose pas d'une moto de cross Ducati. Le tout nouveau projet tout-terrain du constructeur italien ne sera présenté que le 22 janvier à Madonna di Campiglio. Mais cette moto est pour l'instant un prototype qui est actuellement développé en Italie par l'icône Tony Cairoli et son copain Alessandro Lupino.

Les as du MotoGP d'Aprilia, Maverick Viñales et Aleix Espargaró, utilisent eux aussi, par la force des choses, des motos d'autres fabricants lors des entraînements MX, mais celles-ci sont décorées presque jusqu'à être méconnaissables avec d'autres feuilles de plastique.