Marc Márquez: nuovo look Ducati per la sua Honda MX

La superstar della MotoGP Marc Márquez ha ora personalizzato anche la sua moto da cross per allenarsi privatamente per il suo nuovo datore di lavoro.

Il sei volte campione del mondo della MotoGP Marc Márquez (30) ha recentemente attirato l'attenzione quando, poco prima del nuovo anno, si è presentato a una sessione di allenamento privata vicino alla sua città natale, Cervera, in sella a una Honda CRF 250 nel design originale HRC. Sebbene sia passato alla Ducati Desmosedici del Gresini Racing Team per la stagione 2024 della MotoGP, l'otto volte campione del mondo ha corso per il suo storico datore di lavoro giapponese fino all'ultimo giorno dell'anno.

Dal 1° gennaio, Márquez è ufficialmente un pilota Gresini e la sua moto da cross ha un aspetto completamente diverso. Dei colori Honda è rimasto poco o nulla e il design è ora basato sulla moto da MotoGP dei test di Valencia di fine novembre. All'epoca, Gresini Racing aveva mantenuto la moto di Márquez con un semplice design a strisce senza scritte degli sponsor. Marc ha anche utilizzato il design blu e rosso del test sulla sua moto durante una sessione di allenamento in pista nei giorni scorsi.

Il contesto: a differenza di altri piloti, Márquez non ha a disposizione una moto da cross Ducati. Il nuovo progetto off-road degli italiani sarà presentato solo il 22 gennaio a Madonna di Campiglio. Per il momento, però, questa moto è un prototipo che viene attualmente sviluppato in Italia dall'icona Tony Cairoli e dal suo compagno Alessandro Lupino.

Anche gli assi Aprilia della MotoGP, Maverick Viñales e Aleix Espargaró, sono costretti a utilizzare moto di altri costruttori durante gli allenamenti in MX, ma queste sono decorate quasi in modo irriconoscibile con altre pellicole di plastica.