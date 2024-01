Marc Márquez: Novo visual da Ducati para a sua Honda MX

O hexacampeão mundial de MotoGP Marc Márquez (30) atraiu recentemente as atenções quando apareceu numa sessão de treino privada perto da sua cidade natal de Cervera, pouco antes do Ano Novo, numa Honda CRF 250 com o design original da HRC. Embora tenha mudado para a Ducati Desmosedici da Gresini Racing Team para a temporada de MotoGP de 2024, o oito vezes campeão do mundo fez campanha para o seu antigo empregador do Japão até ao último dia do ano.

Desde 1 de janeiro, Márquez é oficialmente um piloto da Gresini - e a sua moto de motocross tem um aspeto completamente diferente. Pouco ou nada resta das cores da Honda e o design é agora baseado na sua moto de MotoGP do teste de Valência no final de novembro. Nessa altura, a Gresini Racing manteve a moto de Márquez com um design simples às riscas sem letras de patrocinadores. Marc também usou o design de teste azul e vermelho na sua moto durante uma sessão de treinos em pista plana nos últimos dias.

O contexto: ao contrário de outros pilotos, Márquez não tem uma moto de cross da Ducati à sua disposição. O novo projeto off-road dos italianos só será apresentado a 22 de janeiro em Madonna di Campiglio. Por enquanto, no entanto, esta moto é um protótipo que está atualmente a ser desenvolvido em Itália pelo ícone Tony Cairoli e pelo seu companheiro Alessandro Lupino.

Os ases de MotoGP da Aprilia, Maverick Viñales e Aleix Espargaró, também são obrigados a usar motos de outros fabricantes durante os treinos de MX, mas estas são decoradas quase irreconhecivelmente com outras folhas de plástico.